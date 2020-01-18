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Самому маленькому участнику 4 года. В Минске прошёл «Турнир первого новолуния»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Универсальный зал «Чижовка-Арены» стал местом для первого «Новолуния». Точнее, для международного турнира по ушу с одноименным названием, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Старт проходит уже в четвертый раз, а с 2019 года получил статус республиканского. 18 января выступали более 200 спортсменов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. Атлеты соревнуются не только в личном зачете, также идет борьба и за командный кубок. К слову, самому маленькому участнику всего четыре года.
Мария Железнова, организатор «Турнира первого новолуния»:
Малыши… это их самые-самые первые турниры, это их первые медальки. Мы надеемся, что для них это тоже ступенька к соревнованиям.
Для многих участников турнир стал стартовым в 2020 году.
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Новости Беларуси. Универсальный зал «Чижовка-Арены» стал местом для первого «Новолуния». Точнее, для международного турнира по ушу с одноименным названием,...
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