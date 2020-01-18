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Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра: отмена ряда административных процедур заметно упростит жизнь автомобилистов

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра: отмена ряда административных процедур заметно упростит жизнь автомобилистов

Эпоха цифровых технологий оставила талон и сертификат в прошлом.

Накануне нового года Президент подписал Указ № 492, который среди прочего отменяет необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств.
 
Прощай, талон

Еще осенью прошлого года стало известно, что в скором времени сократится перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и представлять для проверки сотрудникам ГАИ. Именно так и произошло. Сейчас, управляя транспортным средством, автомобилисту при себе необходимо иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, и разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Сертификат о прохождении тех-осмотра и талон к водительскому удостоверению из этого списка безвозвратно выбыли.

 
Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра: отмена ряда административных процедур заметно упростит жизнь автомобилистов
— В талоне к водительскому удостоверению инспектор оставлял отметки о нарушениях Правил дорожного движения, когда еще не было иной технической возможности сделать это другим образом, — пояснил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. — Сегодня существует автоматизированная информационная система, к которой у всех сотрудников Госавтоинспекции есть круглосуточный доступ. Туда и заносятся данные обо всех нарушениях водителями ПДД.
Допуск разрешен

— Сертификат о прохождении техосмотра отменен, и это правильно: он стал анахронизмом, — рассуждает Владимир Пиульский, заместитель директора УП «Белтехосмотр». — Правда, до 1 апреля, то есть еще три месяца с момента официального опубликования указа, сертификат будет выдаваться. После этой даты на руки водители получат разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.

 
Талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра: отмена ряда административных процедур заметно упростит жизнь автомобилистов
Впредь при проверке документов водитель будет обязан предъявлять инспектору ГАИ только это разрешение, которое, к слову, уже не надо наклеивать на лобовое стекло. Глядишь, до полного перехода к электронному разрешению рукой подать, тем более что уже на протяжении последних двух лет «Белтехосмотр» регистрирует этот документ в цифровом виде в онлайн-режиме. Технически такая возможность отлажена. К слову, за прошлый год по всей стране выдано 1 150 212 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, что на 7,2 процента меньше, чем в 2018 году.
 
Еще одно важное изменение: физическим лицам, а совсем скоро и юридическим, уже не надо предъявлять медицинскую справку для прохождения техосмотра. Между тем медсправка при прохождении техосмотра поможет инвалидам первой и второй групп получить 50-процентную скидку при оплате государственной пошлины. 
 
www.sb.by
 
 
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Эпоха цифровых технологий оставила талон и сертификат в прошлом. Накануне нового года Президент подписал Указ № 492, который среди прочего отменяет необходимость...
 
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