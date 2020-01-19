|
Окно на всю стену! Минчанам досталась квартира с самой необычной ванной комнатой
Источник материала: Tut.by
Типовое жилье всегда хочется как-то разбавить, и хорошо если параметры дома позволяют сделать перепланировку и объединить, например, кухню с гостиной или санузел. Но есть и счастливчики, которым интересные планировки достаются уже готовенькими. Об одной такой необычной планировке — в материале REALTY.TUT.BY.
В новостройке на проспекте Дзержинского восьмиметровый санузел имеет окно во всю стену. Смотрится это потрясающе. Причем таким его задумали проектировщики и никаких перепланировок хозяевам делать не пришлось.
К месту будет вспомнить самые необычные помещения, где находчивые минчане устанавливали ванные. В лидерах —
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой санузел придумали проектировщики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)