Окно на всю стену! Минчанам досталась квартира с самой необычной ванной комнатой

Источник материала: Tut.by

Типовое жилье всегда хочется как-то разбавить, и хорошо если параметры дома позволяют сделать перепланировку и объединить, например, кухню с гостиной или санузел. Но есть и счастливчики, которым интересные планировки достаются уже готовенькими. Об одной такой необычной планировке — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Куфар. Недвижимость

В новостройке на проспекте Дзержинского восьмиметровый санузел имеет окно во всю стену. Смотрится это потрясающе. Причем таким его задумали проектировщики и никаких перепланировок хозяевам делать не пришлось.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

К месту будет вспомнить самые необычные помещения, где находчивые минчане устанавливали ванные. В лидерах — спальня и лоджия .



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: m.realt.by