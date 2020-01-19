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Окно на всю стену! Минчанам досталась квартира с самой необычной ванной комнатой

19.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Типовое жилье всегда хочется как-то разбавить, и хорошо если параметры дома позволяют сделать перепланировку и объединить, например, кухню с гостиной или санузел. Но есть и счастливчики, которым интересные планировки достаются уже готовенькими. Об одной такой необычной планировке — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Куфар. Недвижимость

В новостройке на проспекте Дзержинского восьмиметровый санузел имеет окно во всю стену. Смотрится это потрясающе. Причем таким его задумали проектировщики и никаких перепланировок хозяевам делать не пришлось.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

К месту будет вспомнить самые необычные помещения, где находчивые минчане устанавливали ванные. В лидерах — спальня и лоджия.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: m.realt.by

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