Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами













Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд).





Ниже мы расскажем о 10 футбольных клубах с самыми высокими доходами в сезоне 2018-2019.





1. "Барселона"





Страна: Испания





Доходы: 840,8 млн евро





Это каталонский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире.





"Барселона" — самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев — 67 (24 титула чемпиона Испании, 29 кубков Испании, 12 суперкубков Испании, 2 кубка испанской лиги).





2. "Реал"





Страна: Испания





Доходы: 757,3 млн евро





"Реал Мадрид" — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются "Барселона" и "Атлетик Бильбао".





Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 60 национальных титулов, рекордные 33 титула чемпионата Ла лиги, 19 кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов





3. "Манчестер Юнайтед"





Страна: Англия





Доходы: 711,5 млн евро





"Манчестер Юнайтед" является одним из самых успешных английских клубов по количеству выигранных титулов за всю историю.





Главным тренером клуба является норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, назначенный на эту должность в декабре 2018 г. после увольнения Жозе Моуринью.









4. "Бавария"





Страна: Германия





Доходы: 660,1 млн евро





Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Мюнхен.





Основан в 1900 г. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.





В прошлом сезоне коммерческая прибыль составила 660,1 млн евро.





5. "ПСЖ"





Страна: Франция





Доходы: 635,9 млн евро





"Пари Сен-Же ен"— профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 г., выступает в Лиге 1.





"Пари Сен-Жермен" шесть раз становился чемпионом Франции, десять раз выигрывал Кубок Франции и шесть раз Кубок французской лиги.





Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА.





6. "Манчестер Сити"





Страна: Англия





Доходы: 610,6 млн евро





Футбольный клуб "Манчестер Сити" — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.





7. "Ливерпуль"





Страна: Англия





Доходы: 604,7 млн евро





Футбольный клуб "Ливерпуль" — английский футбольный клуб из одноименного города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 г. и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе "Энфилд".





"Ливерпуль" является 18-кратным чемпионом Англии, 7-кратным обладателем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка лиги, 15-кратным обладателем Суперкубка Англии, трехкратным обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА .









8. "Тоттенхэм"





Страна: Англия





Доходы: 521,1 млн евро





Футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" — английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в премьер-лиге.





"Тоттенхэм" традиционно соперничает с ближайшим соседом, "Арсеналом": матчи между этими двумя командами называют "северолондонским дерби".





9. "Челси"





Страна: Англия





Доходы: 513,1 млн евро





Футбольный клуб "Челси" — английский профессиональный футбольный клуб из Западного Лондона.





Основан в 1905 г., выступает в английской премьер-лиге и провел бо́льшую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.





Один из клубов-основателей английской премьер-лиги в 1992 г., "Челси" шесть раз становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги.





Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, дважды Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА.





10. "Ювентус"





Страна: Италия





Доходы: 459,7 млн евро





"Ювентус" — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных, сильнейших и успешных клубов Италии, Европы и мира.





Основан в 1897 г. как "Спортклуб Ювентус" группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в серии А.