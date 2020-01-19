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Обзор Xiaomi Mi Band 4: цены, характеристики, отзывы

19.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смарт-браслет — это не просто трекер, но и полезный электронный помощник. Он позволяет систематизировать информацию о физической активности, засечь количество калорий или сна, стать универсальным дополнением к любому смартфону.

В этом сезоне особой популярностью пользуется модель Mi Band 4. На площадке KUPI.TUT.BY она обладает большим спросом среди пользователей. Это неудивительно: сочетание продуманного дизайна и высоких технических характеристик даёт гаджет нового поколения.

Xiaomi Mi Band 4

Производитель Xiaomi выпустил модель летом 2019 года в Китае. Новинка сразу получила большую популярность в стране торговой марки. На рынок Беларуси Mi Band 4 вышел сравнительно недавно, но уже собрал достаточно положительных отзывов. Цена на браслет среди интернет-магазинов в Беларуси установилась от 64 белорусских рублей.

Дисплей

Сенсорный экран модели обладает внушительным разрешением: 240×120 пикселей при диагонали 0.95 дюймов. Дисплей защищен стеклом, устойчивым к царапинам и покрытым олеофобной поверхностью. Экран Mi Band 4 впервые в этой серии цветной, что делает его еще более подходящим ко всему дизайну браслета, да и выглядит такая модель современнее.

Несмотря на то, что экран защищен от царапин, для Mi Band 4 можно дополнительно приобрести защитные пленки и стекла.

Корпус и ремешок

Ремешок выполнен из легкого силикона, который удобно сидит на руке. Длина браслета регулируется под любой обхват запястья. Можно выбрать цветовое оформление ремешка: черный, розовый, оранжевый, синий, бордовый.

Сам корпус браслета представляет собой овальную пластиковую капсулу, которая легко вставляется и вынимается из ремешка. Она оснащена влагозащитой, класс водонепроницаемости WR50 — это позволяет не снимать ремешок во время принятия душа и даже во время плавания.

Аккумулятор

Несъемный Li-ion аккумулятор обладает ёмкостью 135 мА*ч и суммарным временем ожидания 480 часов. Пользователи отмечают, что модель способна работать не менее 15 дней на одном заряде благодаря внушительному запасу батареи. Тип разъема для зарядки — съёмный кредл.

Датчики

Главное функциональное нововведение Mi Band 4 — оптический датчик частоты сердечных сокращений. Одна из высочайших точностей для немедицинского устройства — это внушительное преимущество такого устройства.

Также следует упомянуть о шестиосном акселерометре, гироскопе, а также датчиках сна, калорий и физической активности. Бесспорно, этот браслет один из наиболее функциональных гаджетов производителя Xiaomi.

Беспроводные технологии

Представитель четвертого поколения Mi Band предоставляет множество встроенных опций. Среди них:

интерфейс Bluetooth 5.0 LE,
способность работать в системе «умный дом»,
просмотр курса валют,
встроенный голосовой помощник,

совместимость со смартфонами на операционных системах iOS и Android.

С помощью дисплея можно просматривать и отвечать на уведомления от Twitter и Facebook.

Если вы выбираете фитнес-браслет для себя или в подарок, можете также обратить внимание и на другие популярные модели. На площадке KUPI.TUT.BY среди пользователей популярны модели смарт-браслетов:

Honor Band 4.

Ознакомиться с другими моделями фитнес-браслетов от ведущих производителей, ценами на них и отзывами покупателей вы можете на площадке KUPI.TUT.BY в каталоге смарт-часов и фитнес-браслетов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Смарт-браслет - это не просто трекер, но и полезный электронный помощник. Он позволяет систематизировать информацию о физической активности, засечь количество...
 
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