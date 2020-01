Конор Макгрегор: «Король вернулся!»

Источник материала: Tut.by

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу в поединке против Дональда Серроне на турнире UFC 246.

«Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше», – приводит слова Sports.ru .

Напомним, что Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд. Этот бой стал первым для ирландца после поражения от Хабиба еще в 2018 году.

Conor McGregor beats Cowboy in less than 1 Minute