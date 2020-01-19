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Конор Макгрегор: «Король вернулся!»

19.01.2020 09:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу в поединке против Дональда Серроне на турнире UFC 246.


Reuters

«Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше», – приводит слова Sports.ru.

Напомним, что Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд. Этот бой стал первым для ирландца после поражения от Хабиба еще в 2018 году.

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