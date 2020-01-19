19 января – День спасателя

Источник материала: Пинский Вестник

В апреле минувшего года в Пинском центре Республиканского отряда специального назначения была образована новая поисково-спасательная служба, чья задача – искать тех, кто заблудился в лесах и на болотах Республики Беларусь и, конечно, Пинщины. В ее рядах 15 сильных и выносливых мужчин, среди которых и герой нашего рассказа С.М. Борисевич.



Командир отделения поисково-спасательной службы старший сержант Сергей Борисевич родом из Логишина. После учебы в Пинском профессиональном лицее строителей служил в пограничных войсках в городе Лоеве. В 2015-м году С.М. Борисевич поступил на службу в Пинский отряд РОСН на должность спасателя химика-дозиметриста службы химической и радиационной защиты, а в апреле 2019 возглавил поисково-спасательное отделение поисково-спасательной службы.



Важное место в жизни Сергея Борисевича занимает спорт – он член бейсбольной команды «Логишинские волки». Отличная физическая подготовка, дисциплинированность, стрессоустойчивость сыграли важную роль при приеме его в центр РОСН.









Необходимость создания новой поисково-спасательной службы связана с геофизическим расположением нашего региона. Ежегодно на как на Пинщине, так и на территории республики фиксируются случаи пропажи людей в лесах и на болотах. Для оптимизации поисковой работы на местах Министерство по ЧС Республики Беларусь инициировало создание в подразделениях министерства по чрезвычайных ситуациям служб, специализирующихся на поиске пропавших в труднопроходимых местностях людей. В Пинском центре РОСН в ее штат было зачислено 15 человек. Возглавляет ее майор внутренней службы Перемибеда Б.А.. В состав отделений трех дежурных сменах входят командир отделения, старший спасатель-пожарный, спасатель-пожарный и водитель-спасатель. Задача поисково-спасательной службы – организация и координация действий сотрудников милиции, пожарных, пограничников, волонтеров и других участников поисков. Это сбор информации, определение маршрутов различных групп, изучение местности и многое другое. Когда ситуация требует работы в течение нескольких дней, поисково-спасательное отделение дежурной смены может выполнять задачу на месте поиска до четырех суток. Для этого специализированная машина поисково-спасательной службы оснащена оборудованием, палатками для ночлега, продуктами питания, посудой и т.д.



Уже через месяц после создания поисково-спасательной службы ее работники прошли свое боевое крещение. 30 мая поступило сообщение, что Каменецком районе пропала пожилая женщина, 1927 года рождения. Поиск пропавшей силами местных органов правопорядка, отдела по ЧС и пограничников не принес результатов. Было решено привлечь специализированную службу из Пинского центра РОСН. Спустя полтора часа с начала поисков герой нашего рассказа С.М. Борисевич обнаружил в лесу на женскую одежду и обувь. Мало кто знает, но, когда человек начинает замерзать, его охватывает жар, и он снимает с себя всю одежду. К сожалению, этот момент наступает незадолго до смерти. О своей находке Сергей Михайлович сообщил по рации спасателям, а сам продолжил поиск. Скоро он обнаружил обессиленную пожилую женщину, которая по пояс увязла в болотистом месте. Она была в сознании, но полностью дезориентирована. Спасатели незамедлительно укутали женщину и, погрузив на носилки, еще несколько километров несли ее к месту, куда могла подъехать карета скорой помощи.



Обнаружили женщину в восьми километрах от дома. По словам медиков, ее ослабленный и переохлажденный организм вряд ли перенес бы еще одну ночь в лесу. Вот так первый выезд поисково-спасательной службы Пинского центра РОСН увенчался успехом. К слову, родственники не раз благодарили спасателей и лично С.М. Борисевича за спасение женщины.



На 1 января 2020 года сотрудники поисково-спасательной службы 16 раз выезжали на подобные поиски. Из пяти пропавших человек (на поиски некоторых делается несколько выездов) было найдено трое. Одна из последних счастливых историй спасения произошла 12 января в деревне Нехачево Ивацевичского района. Рыбак провалился в бобровую яму, полностью промок и не мог передвигаться. Он позвонил родственникам и рассказал об этом происшествии. Обнаружили его в этот же день – мужчина замерз, был полностью дезориентирован и ползком пересекал поле.



Удивительные истории спасения становятся возможными благодаря сильным духом людям и слаженной командной работе целого отделения.



В преддверии Дня спасателя начальник Пинского центра РОСН А.В. Козлов поздравляет своих коллег с профессиональным праздником и желает им здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе спасателя.



Анна ВЕРЕНИЧ

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