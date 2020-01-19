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Белорусы стали лидерами среди разработчиков игр во всём мире

19.01.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы не прекращают захватывать мир: это следует из отчета, который выпустила аналитическая компания Sensor Tower по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год.


Dev.by пишет, что самой популярной игрой прошлого года стала PUBG Mobile. За 2019 год ее загрузили 285 миллионов раз. В мировом топ-10 оказалась и игра белорусской студии Say Games – Sand Balls (девятое место). При этом в четвертом квартале игра белорусов вошла в топ-3 по популярности.

Среди всех паблишеров белорусская студия Say Games заняла шестое место в мире по популярности. На 11 месте в мировом топе оказалась еще одна белорусская студия Playgendary.
 
 
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Белорусы не прекращают захватывать мир: это следует из отчета, который выпустила аналитическая компания Sensor Tower по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год.
 
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