Белорусы стали лидерами среди разработчиков игр во всём мире

пишет, что самой популярной игрой прошлого года стала PUBG Mobile. За 2019 год ее загрузили 285 миллионов раз. В мировом топ-10 оказалась и игра белорусской студии Say Games – Sand Balls (девятое место). При этом в четвертом квартале игра белорусов вошла в топ-3 по популярности.