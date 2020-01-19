|
Белорусы стали лидерами среди разработчиков игр во всём мире
Источник материала: Партизан
Белорусы не прекращают захватывать мир: это следует из отчета, который выпустила аналитическая компания Sensor Tower по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год.
Среди всех паблишеров белорусская студия Say Games заняла шестое место в мире по популярности. На 11 месте в мировом топе оказалась еще одна белорусская студия Playgendary.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы не прекращают захватывать мир: это следует из отчета, который выпустила аналитическая компания Sensor Tower по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)