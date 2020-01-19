В Беларуси подорожают напитки и другие товары в пластиковой упаковке

Сейчас плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды составляет 180 рублей за одну тонну. С 1 апреля и до конца года она будет составлять 270 рублей, а с 1 января 2021-го — 360 рублей. Сбор за тонну биоразлагаемых мешков и сумок с 1 апреля этого года составит 90 рублей.





— Это так везде со всеми отходами: у нас, в Европе, во всем мире. Все затраты производителя попадают в стоимость товара. Если плата существенная, потребители начинают задумываться, как сократить объем этой платы, то есть уменьшить объем потребляемой упаковки. Нужно поднимать плату за пластик, а за стекло снижать и тем самым стимулировать использование стеклянной упаковки. Но это процесс поэтапный, нельзя сразу поднять плату в 10 раз. Люди должны к этому подготовиться. — ранее отмечал Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».