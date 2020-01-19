Прогноз курса белорусского рубля: смена правительства в России обвалит белорусский рубль

Правительство Беларуси на уходящей неделе предприняло новые шаги, которые должны были сделать российскую сторону более сговорчивой на переговорах по поводу цен на нефть и газ.





В частности, был в 2 раза сокращен транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба», правда, всего на несколько дней (с 14 по 17 января), под предлогом проведения ремонта.





Но отставка правительства России сделала все эти шаги бессмысленными, так как российской элите, включая президента России, сейчас просто не до Беларуси. И такое состояние затянется надолго. Даже если новое правительство будет сформировано быстро, оно будет активно заниматься собственными внутренними делами еще несколько месяцев.









Ведь еще предстоит менять конституцию. А это означает, что отношения РБ и РФ останутся в текущем подвешенном состоянии еще длительное время.





То есть, Беларуси придется либо покупать нефть и газ в России по предложенным ценам, либо приобретать нефть за рубежом. В обоих случаях доходы страны от экспорта снизятся, что приведет к сокращению поступлений валютной выручки. Это накладывается на снижение поступлений валюты от экспорта калийных удобрений.





В то же время, правительство РБ, похоже, принимает меры, направленные на стабилизацию финансов. В частности, правительство, по-видимому, не увеличило бюджетные расходы в декабре, несмотря на низкие темпы роста ВВП, которые в 2019 году составили всего 1,2% при запланированных 4%. Но правительство и Нацбанк, по-видимому, решили, что президент не отправит их в отставку, потому что имеется уважительная причина невыполнения планов: ухудшение отношений с Россией.









Жесткая политика правительства РБ, наряду с продажами валюты экспортерами для уплаты налоговых платежей, на уходящей неделе привели к стабилизации стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.





В начале следующей недели предприятия также могут еще продавать валюту, что поддержит рубль. Но затем эта поддержка исчезнет. Поэтому можно ожидать, что рост стоимости валютной корзины возобновиться.





Многое зависит от того что будет делать руководство РБ с поставками нефти. Если оно пойдет на обострение конфликта с Россией, то курс рубля может пойти вниз, если удержится от этого и согласится с российскими условиями, рубль может даже временно подорожать, так как это успокоит участников валютного рынка РБ, а снижение поступлений валюты от экспорта будет сказываться постепенно.