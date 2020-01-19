ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем спасателя

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем спасателя

Уважаемые сотрудники районного отдела  по чрезвычайным ситуациям!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя!

Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело — первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное в мире — человеческую жизнь. Вы заслужили авторитет своим профессионализмом, самоотверженной работой и мужеством.

Как бы ни была хороша современная техника, за выполнением каждой оперативной задачи, подчас смертельно опасной, стоит любовь к людям, отвага тех, кто круглосуточно выполняет свой профессиональный долг.

Желаем вам, дорогие спасатели, здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма. Пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность, а удача сопутствует во всех добрых делах!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые сотрудники районного отдела  по чрезвычайным ситуациям! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя! Вы выбрали для себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бегаю в ванную каждые 15 минут». Актриса Мила Йовович рассказала о трудностях на последних месяцах беременности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика