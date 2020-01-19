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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем спасателя
19.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело — первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное в мире — человеческую жизнь. Вы заслужили авторитет своим профессионализмом, самоотверженной работой и мужеством.
Как бы ни была хороша современная техника, за выполнением каждой оперативной задачи, подчас смертельно опасной, стоит любовь к людям, отвага тех, кто круглосуточно выполняет свой профессиональный долг.
Желаем вам, дорогие спасатели, здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма. Пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность, а удача сопутствует во всех добрых делах!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем спасателя
Уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя! Вы выбрали для себя...
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