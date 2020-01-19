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УЕФА направит своих представителей на Кипр на фоне подозрений о договорных матчах

19.01.2020 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился отправить своих представителей на Кипр по запросу местных спортивных властей, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Кипрской федерации футбола (CFA), команда следователей УЕФА должна будет на месте разобраться с подозрительными инвестициями в ставки на тотализаторе, которые могут свидетельствовать о существующей практике договорных матчей.

Дата приезда на остров экспертов организации станет известна позднее.

Запрос был отправлен главой CFA Йоргосом Кумасом с целью организации консультаций по полученным футбольной федерацией острова от УЕФА красным уведомлениям о возможной организации пяти договорных матчей: трех поединков, состоявшихся во втором дивизионе кипрского футбольного первенства, и двух - в розыгрыше кубка страны. Консультации будут проходить с участием сотрудников кипрской полиции. Сотрудники УЕФА также должны будут проинструктировать представителей кипрских футбольных клубов, как бороться с практикой договорных матчей.

CFA также заверила общественность, что в сотрудничестве с Минюстом Кипра, полицией и судейской ассоциацией она прилагает усилия для возобновления игр чемпионата Кипра. Ранее пресс-служба федерации сообщила о том, что розыгрыш футбольного первенства остановлен на неопределенный срок после покушения на жизнь одного из арбитров турнира.

В пятницу автомобиль 33-летнего судьи Андреаса Константино, обслуживающего матчи кипрского первенства, был заминирован и взорван. Сам арбитр в результате инцидента, произошедшего на автостоянке возле его дома, не пострадал. По мнению прессы, покушение на Константину могло стать реакцией на накаленную ситуацию в кипрском футболе, связанную с коррупцией и подкупом судей.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился отправить своих представителей на Кипр по запросу местных спортивных властей, передает ТАСС.
 
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