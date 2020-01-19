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Под Скиделем пьяный на Audi врезался в стоящую фуру

19.01.2020 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Скиделем пьяный на Audi врезался в стоящую фуру
ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Около 2.00 водитель фуры «Рено» с полуприцепом «Шмитс» двигался по трассе в сторону Гродно. В какой-то момент в полуприцепе лопнуло колесо, мужчина остановился и включил аварийную сигнализацию. 

В это время по дороге ехала "Ауди". Машина опережала другое авто по левой полосе и возвращалась в правую полосу. Водитель поздно заметил фуру, выкрутил руль влево, но задел полуприцеп.
 
Пострадавшего водителя отвезли в больницу. Там ему поставили диагноз "алкогольное опьянение", у него травма головы, ушибы и ссадины, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель «Ауди» пояснил, что он в компании друзей выпил два литра пива. Через час после этого сел за руль и поехал в Гродно. 

Под Скиделем пьяный на Audi врезался в стоящую фуру
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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