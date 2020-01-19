Под Скиделем пьяный на Audi врезался в стоящую фуру

Около 2.00 водитель фуры «Рено» с полуприцепом «Шмитс» двигался по трассе в сторону Гродно. В какой-то момент в полуприцепе лопнуло колесо, мужчина остановился и включил аварийную сигнализацию.
В это время по дороге ехала "Ауди". Машина опережала другое авто по левой полосе и возвращалась в правую полосу. Водитель поздно заметил фуру, выкрутил руль влево, но задел полуприцеп.
Пострадавшего водителя отвезли в больницу. Там ему поставили диагноз "алкогольное опьянение", у него травма головы, ушибы и ссадины, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Водитель «Ауди» пояснил, что он в компании друзей выпил два литра пива. Через час после этого сел за руль и поехал в Гродно.