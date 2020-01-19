«Беларусь 5» показал вратаря Игнатовича, который тренируется с брестским «Динамо»

Источник материала: Tut.by

В сюжете спортивного телеканала «Беларусь 5» о подготовке брестского «Динамо» к новому сезон, мелькал вратарь Сергей Игнатович, который тренировался с командой.

Некоторые СМИ сообщили о подписании футболистом контракта с брестским клубом. Но на официальном сайте информации пока нет.



Скриншот канала «Беларусь 5»

Напомним, что динамовцы не смогли удержать лучшего вратаря Беларуси 2019 года Александра Гутора, который перебрался в «Шахтер» .

Отметим, что предыдущим клубом Игнатовича было минское «Динамо», в котором голкипер не был номером один. В сезоне 2018 года Сергей не смог выиграть конкуренцию у Андрея Горбунова, а в 2019 году — у молодого Максима Плотникова.

Только в октябре и ноябре прошлого года в связи с травмой Плотникова Игнатович занимал место в воротах основной команды. 30 ноября 2019 года по истечении срока действия контракта покинул «Динамо»

Кто пришел в брестское «Динамо»

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай , выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным , который рассчитан на два года.

В команду вернули защитника Максима Витуса , с которым расстались 13 декабря.

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик , вернувшийся в БАТЭ.