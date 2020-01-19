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«Беларусь 5» показал вратаря Игнатовича, который тренируется с брестским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
В сюжете спортивного телеканала «Беларусь 5» о подготовке брестского «Динамо» к новому сезон, мелькал вратарь Сергей Игнатович, который тренировался с командой.
Некоторые СМИ сообщили о подписании футболистом контракта с брестским клубом. Но на
Напомним, что
Отметим, что предыдущим клубом Игнатовича было минское «Динамо», в котором голкипер не был номером один. В сезоне 2018 года Сергей не смог выиграть конкуренцию у Андрея Горбунова, а в 2019 году — у молодого Максима Плотникова.
Только в октябре и ноябре прошлого года в связи с травмой Плотникова Игнатович занимал место в воротах основной команды. 30 ноября 2019 года по истечении срока действия контракта покинул «Динамо»
Кто пришел в брестское «Динамо»
Ранее в Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
В команду вернули
Покинул клуб
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Но клуб пока не объявил о подписании футболиста.
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