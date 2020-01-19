Сайт минского колледжа назвал «фашиствующими националистами» Верховный Совет Беларуси

Статья имеет безобидное название «История государственных символов Республики Беларусь» и размещена в разделе «БРСМ» еще давно, в числе первых после создания раздела, с пометкой «Это интересно знать», но без имени автора.





Очевидно, это один из материалов по идеологическому воспитанию молодежи, ведь уже в начале текста утверждается, что национальные символы страны очень важны для «восприятия идей государственности».





После рассуждений о том, как возникают герб и флаг государства, автор переходит к беларусским символам. О гербе «Погоня» он рассказывает вполне нейтрально, как об одном из символов ВКЛ, который сейчас является официальным гербом Литвы.





Но вот к бело-красно-белому флагу неизвестный публицист явно не так равнодушен. Он спекулирует на теме использования этого флага оккупационной немецкой администрацией во время Великой Отечественной войны, утверждая, что он «был запятнан кровью и грязью», и под его «мрачной сенью» беларусские «эсэсовцы, полицаи и предатели» помогали немцам уничтожать и беларусов, и жителей других оккупированных стран Европы. Автор умудряется провести знак равенства между определениями «коллаборационисты» и «свядомая інтэлігенцыя», обвиняя их в поддержке оккупантов ради «незалежнай дзяржавы».





«Интересно, «незалежнай» от кого: может, от белорусского народа, или от человечности и совести?» — вопрошает он.









Кроме того, отмечает он, этот флаг никогда не был государственным, ведь и беларусского государства до Октябрьской революции не было: оно «существовало разве что в воспаленных фантазиях националистов и близких к ним «историков». Так что и БЧБ, и «Погоня» никогда не были духовно близкими для беларусов, по мнению автора. Поэтому с созданием БССР были введены новые герб и флаг, и под ними беларусы победили в войне, возродили страну и достигли прочих успехов.





Однако когда после распада СССР появилась независимая Беларусь, к власти снова пришли «не те», считает автор.





«В стране бесчинствовали фашиствующие националисты, оказавшиеся у власти в результате «беловежского сговора», — так он описывает деятельность законно избранных депутатов Верховного Совета, которые руководили Беларусью до 1994 года. Среди них был, кстати, и Александр Лукашенко.





Автор заявляет, что новые руководители страны навязали беларусскому народу «чуждую его мироощущению символику». Причем происходило это на фоне «жесткой беларусизации, повального насаждения белорусского языка и дискриминации представителей других национальностей». Все это он называет беспределом.





«Народ устал от беспредела, который они вершили», — утверждает автор. От беспредела спасло лишь принятие Конституции в 1994 году, которая позволила провести выборы президента (то, что Конституцию разработали и приняли те самые «националисты», автор опускает).









Александр Лукашенко был депутатом Верховного Совета с 1990 по 1994 год и стал президентом под бело-красно-белым флагом.





«Страна получила возможность избрать достойного руководителя. Волею судьбы, таким человеком оказался А. Лукашенко», — отмечает публицист. — «Руководствуясь здравым смыслом и пожеланиями избирателей, А. Лукашенко предложил вернуть народу государственные символы, под которыми выросло не одно поколение граждан Беларуси».





Далее автор текста подробно и с некоторым упоением описывает глубокое значение всех элементов нового-старого беларусского государственного флага, который «рассказывает историю белорусского народа, зовет к осуществлению самых высоких устремлений к свободе, процветанию и дружбе народов».





Кто именно является автором этого нестандартного пособия по истории государственных символов, определить не удалось. Поисковики не находят других публикаций данного текста в интернете. Следы нашлись лишь на одном из форумов: еще в 2010 году пользователь написал, что читал этот самый текст на сайте одного из беларусских вузов в разделе «БРСМ».





Напомним, ранее главный редактор рогачевской районной газеты размещал стилистически и идеологически подобные статьи на сайте издания, а затем перешел в соцсети, где стал активно публиковать и репостить откровенно антибеларусские материалы. В ноябре 2019-го он стал членом Совета Республики.