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Новая должность появится в школах Беларуси
19.01.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 21 ноября 2019 года №57 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Одна из новых должностей – "руководитель по военно-патриотическому воспитанию", сообщает
Такой специалист планирует, организует и осуществляет воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования, при этом обеспечивая реализацию идеологии белорусского государства в области обеспечения военной безопасности.
Он также помогает военным комиссариатам в отборе юношей для поступления в учреждения образования госорганов, входящих в систему обеспечения нацбезопасности Беларуси, проводит необходимую организационно-педагогическую работу.
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В единый квалификационный справочник должностей служащих внесли характеристики двух должностей.
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