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Новая должность появится в школах Беларуси

19.01.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новая должность появится в школах Беларуси
Фото из открытых источников

Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 21 ноября 2019 года №57 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Одна из новых должностей – "руководитель по военно-патриотическому воспитанию", сообщает БЕЛТА.

Такой специалист планирует, организует и осуществляет воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования, при этом обеспечивая реализацию идеологии белорусского государства в области обеспечения военной безопасности.

Он также помогает военным комиссариатам в отборе юношей для поступления в учреждения образования госорганов, входящих в систему обеспечения нацбезопасности Беларуси, проводит необходимую организационно-педагогическую работу. 

Новая должность появится в школах Беларуси
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В единый квалификационный справочник должностей служащих внесли характеристики двух должностей.
 
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