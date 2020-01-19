Новая должность появится в школах Беларуси

Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 21 ноября 2019 года №57 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Одна из новых должностей – "руководитель по военно-патриотическому воспитанию", сообщает БЕЛТА .

Такой специалист планирует, организует и осуществляет воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования, при этом обеспечивая реализацию идеологии белорусского государства в области обеспечения военной безопасности.

Он также помогает военным комиссариатам в отборе юношей для поступления в учреждения образования госорганов, входящих в систему обеспечения нацбезопасности Беларуси, проводит необходимую организационно-педагогическую работу.

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