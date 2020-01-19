На национальный отбор «Евровидения-2020» заявилось 95 исполнителей

reform.by Отбор пройдет в несколько этапов. Поступившие заявки и композиции оценит фокус группа. По ее итогам будут названы имена участников живого прослушивания. Их список Белтелерадиокомпания обещает вывести до 22 января, пишет





Само живое прослушивание состоится 27 января. По его итогам эксперты отберут 12 финалистов.





Финал национального отбора должен состояться не позднее 6 марта. Беларусского участника «Евровидения-2020» выберут по итогам голосования зрителей и жюри.









Конкурс песни «Евровидение-2020» состоится в мае в Нидерландах, в Роттердаме. В прошлом году победителем стал Дункан Лоуренс с песней Arcade. Беларусь представляла исполнительница ZENA с песней Like It. Она вышла из полуфинала в финал конкурса. Однако по итогам финального шоу ее песне досталось предпоследнее место. Она получила 31 очко: 13 от телезрителей и 18 от профессионального жюри.