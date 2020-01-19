ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На национальный отбор «Евровидения-2020» заявилось 95 исполнителей

19.01.2020 11:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представлять Беларусь на «Евровидении-2020» выразили желание 95 исполнителей. Столько заявок на национальный отбор получила Белтелерадиокомпания. Среди кандидатов называют имена Алексея Гросса, Виталия Воронко, Анжелики Пушновой, Жанет.

Отбор пройдет в несколько этапов. Поступившие заявки и композиции оценит фокус группа. По ее итогам будут названы имена участников живого прослушивания. Их список Белтелерадиокомпания обещает вывести до 22 января, пишет reform.by

Само живое прослушивание состоится 27 января. По его итогам эксперты отберут 12 финалистов.

Финал национального отбора должен состояться не позднее 6 марта. Беларусского участника «Евровидения-2020» выберут по итогам голосования зрителей и жюри.


Конкурс песни «Евровидение-2020» состоится в мае в Нидерландах, в Роттердаме. В прошлом году победителем стал Дункан Лоуренс с песней Arcade. Беларусь представляла исполнительница  ZENA с песней Like It. Она вышла из полуфинала в финал конкурса. Однако по итогам финального шоу ее песне досталось предпоследнее место. Она получила 31 очко: 13 от телезрителей и 18 от профессионального жюри.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представлять Беларусь на «Евровидении-2020» выразили желание 95 исполнителей. Столько заявок на национальный отбор получила Белтелерадиокомпания. Среди кандидатов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Латвии подтвердили наличие инфраструктуры для поставок нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика