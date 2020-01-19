И время ни на миг не остановишь…

Источник материала: Вороновская газета





За 80 лет Вороновский район прошел непростой путь развития, менял границы. Как начиналась его история и как трудом нескольких поколений Вороновщина стала развитым аграрным регионом Гродненщины, — в материалах документальной хроники «Память» и историко-краеведческой конференции «З гісторыі краю і лёсаў людзей Воранаўшчыны».

Под мирным небом

Несмотря на все пережитые в войну трудности и лишения, жизнь на освобожденной территории Вороновщины постепенно налаживалась. В район начали возвращаться люди, прибывали новые кадры с восточных регионов.

В августе 1944-го открыл свои двери амбулаторный участок, в котором работали партизанские врачи. Не хватало персонала, самых необходимых инструментов, медикаментов, даже бинтов и ваты. Однако впервые за три года оккупации люди получили возможность обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

В 1944 году была организована Вороновская контора связи, а к 1954-му году в районе уже было образовано 7 отделений связи, имелся телеграфный аппарат.







Здание РДК в 50-е годы (сейчас здесь находится

Вороновская СДЮШОР)

Возобновился выход районных газет: вороновская «Путь социализма» вышла в свет 1 августа 1944г., радунская «За Родину» — 14 августа 1944г.

В первый учебный послевоенный год в районе действовали 3 семилетние и 32 начальные школы. С сентября 1945 года в городском поселке Вороново начала работать библиотека.

За период 1944-1946 гг. райпотребкооперация фактически с нуля создала сеть из 18 магазинов и торговых точек. Разворачивалось строительство нового жилья. Только в Вороново было построено 40 домов.

В июле 1944-го в районе организована Вороновская машинно-тракторная станция.

В 1945 году начался новый этап в развитии кирпичного завода в деревне Провожа. Это было сравнительно небольшое предприятие, которое производило около 2,5 млн штук кирпича в год. После полной реконструкции в 60-70 годы завод втрое увеличил производительность. Продукция имела большой спрос среди населения.

При Беняконской мельнице открыто и вступило в строй новое предприятие местной промышленности — шерстечесальня.

В 1948 году была образована автоколонна в деревне Бенякони.

В 1949-м в районе начало функционировать учебное учреждение по подготовке механи-заторских кадров для сельского хозяйства, образованное на базе бывшего поместья «Гайтюнишки». В 1953г. оно переименовано в училище механизации сельского хозяйства №14, через три года в Вороново был построен типовой учебный корпус.

Промышленность в Вороновском районе не получила приоритетного развития. Предприятия относились к местной промышленности и были ориентированы на переработку сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в районе. На 1951 год пришлось становление базы Вороновского предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В это время Вороново было небольшим поселком с деревянными постройками в 1-2 этажа. Первые шаги коммунальников — благоустройство Вороново.

В 1955 году введен в строй Радунский завод для сушки овощей. В 1958-м в Вороново построено новое здание средней школы.







Новые контуры

Декабрь 1962 года внес значительные изменения в жизнь Вороновщины. Очередное укрупнение районов в БССР поставило точку в 23-летней истории Радунского района. Он упразднен и включен в состав Вороновского.

В этом же году в районе созданы два отделения «Сельхозтехники»: Вороновское и Радунское (в д. Заболоть).

В 1963 году открылся Вороновский молочный завод, который в 1976 году вошел в состав Лид-ского молочно-консервного комбината.

Начато строительство больницы в г.п. Вороново, в 1969 г. Вороновская центральная районная больница была переведена в современное типовое здание.







Памятник И. Сталину у строящегося здания райкома КПБ, конец 50-х годов ХХ века. В наши дни здесь находится Вороновская детская школа искусств.

В 1970 г. создано строительно-монтажное управление мелиорации, которое в 1975-м реорганизовано в ПМК-52. Создан прорабский участок, в 90-е он функционировал как Вороновское механизированное районное строительное предприятие №11.

В 1975 году Вороновский район стал победителем в республиканском социалистическом соревновании среди районов своей группы за увеличение производства и продажу государству зерна, картофеля, мяса. Район был награжден тремя переходящими Красными Знаменами ЦК КПБ, СМ БССР, БСП и ЦК ЛКСМБ, а также дипломами за доблестный труд в 9-й пятилетке.

В 1976г. району присуждено Красное Знамя ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффективности производства и качество труда, успешное выполнение народно-хозяйственного плана.