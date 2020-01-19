Человек в истории района. Юльян Король

Источник материала: Вороновская газета





В 1949 году жители райцентра Радунь организовали свой колхоз — имени 19-го съезда КП(б)Б (позже — «Радунский»). Первым его председателем был Юльян Викторович Король. В его доме в Радуни сейчас живет правнучка.

Ю.В. Король — выходец из Мостовского района. В крестьянской семье он был старшим среди пятерых детей. В 36-летнем возрасте от аллергического шока умерла мама, пятеро детей осиротели. Два сына остались жить с отцом, дочерей забрали на воспитание родственники. 17-летнего Юльяна дядя увез в Петроград. Там парень какое-то время работал на одном из крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий России — Путиловском заводе. Несколько раз Юльян видел и слушал выступления Ленина.

Позднее его направили в Гродненскую область проводить просветительскую работу среди населения. Так он оказался в Радуни. Здесь познакомился с местной девушкой — Фелицией Андрушкевич, в 1930-м она стала его женой. Семья обосновалась в Радуни.

Юльян Викторович был избран депутатом Радунского сельского Совета, образовавшегося в 1939 году. Он также был делегатом заседания Народного собрания Западной Белоруссии в Белостоке, где выступал от крестьян Лидского повета.

В годы Великой Отечественной войны Юльян партизанил. В 1949-м стал первым председателем колхоза имени XIX съезда КПБ. Помимо Радуни, туда вошли жители еще 16 населенных пунктов и 6 хуторов. Успешно трудилась колхозная строительная бригада, благодаря которой многие радунцы смогли переселиться из землянок и бараков в новые дома. Позже Ю.В. Король работал заместителем председателя колхоза, бригадиром.







В семье родилось семеро детей. Но сыновья умерли в младенческом и юношеском возрасте, род продолжили пятеро дочерей. Они живут на Гродненщине — в Лиде, Острино, Вороново. В нашем районе живут две правнучки Юльяна Викторовича — Жанна Черновицкая и Елена Микша. Обе много лет успешно трудятся в сфере образования. Ж.И. Черновицкая — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Радунской средней школы, Елена Иосифовна — директор Клайшанской базовой школы. В их семейном архиве бережно хранятся документы, фотографии и сведения о родоводе, который ведет к истокам становления малой родины. В музее Радунской школы также увековечена память об их родственнике.

Подготовила Ольга ВОРОБЬЕВА.