ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер культовый участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

19.01.2020 11:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

19 января в Минске погиб 47-летний беларуский музыкант Руслан Пан Владыко, пишет «Еврорадио». Об этом сообщил продюсер Евгений Колмыков. По его словам, легендарный гитарист «Ляписа Трубецкого» скончался 19 января в 6 часов утра, не приходя в сознание. Дату и место прощания с Русланом родственники назовут позже.

В июне 2019-го стало известно, что Руслана жестоко избили и ограбили, он оказался в реанимации и впал в кому. Тогда приятели музыканта рассказали, как Владыко на пару минут зашел в бар на улице Солтыса. После этого беларуса нашли без сознания. 

Со слов Евгения Калмыкова, Руслан пробыл в баре с 22:28 до 22:30, всего две минуты. Это подтверждали записи видеокамер. На них было видно, как к Владыко подошел мужчина, который до этого сидел за соседним столом с тремя друзьями. На видео музыкант кивнул и вышел. Через час гитариста доставили в минскую больницу. 

Сейчас по делу о нападении на Руслана Владыко идет суд. Евгений Колмыков не исключил, что обвинение в связи с новыми обстоятельствами дела переквалифицируют.

Группа «Ляпис Трубецкой» появилась в 1989 году. Владыко выступал в ней качестве гитариста с момента ее основания и до расформирования в 2014 году. Тогда фронтмен бэнда Сергей Михалок объявил о создании нового коллектива под названием Brutto. В свою очередь вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук создали группу Trubetskoy.

Фото обложки: ljapis.ru.

Читайте по теме: Три байки в копилку: истории про Михалка и группу «Ляпис Трубецкой»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января в Минске погиб 47-летний беларуский музыкант Руслан Пан Владыко, пишет «Еврорадио». Об этом сообщил продюсер Евгений Колмыков. По его словам, легендарный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невядомы помнік архітэктуры XVII ст.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика