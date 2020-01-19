Умер культовый участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Источник материала: KYKY

19 января в Минске погиб 47-летний беларуский музыкант Руслан Пан Владыко, пишет «Еврорадио». Об этом сообщил продюсер Евгений Колмыков. По его словам, легендарный гитарист «Ляписа Трубецкого» скончался 19 января в 6 часов утра, не приходя в сознание. Дату и место прощания с Русланом родственники назовут позже.

В июне 2019-го стало известно , что Руслана жестоко избили и ограбили, он оказался в реанимации и впал в кому. Тогда приятели музыканта рассказали, как Владыко на пару минут зашел в бар на улице Солтыса. После этого беларуса нашли без сознания.

Со слов Евгения Калмыкова, Руслан пробыл в баре с 22:28 до 22:30, всего две минуты. Это подтверждали записи видеокамер. На них было видно, как к Владыко подошел мужчина, который до этого сидел за соседним столом с тремя друзьями. На видео музыкант кивнул и вышел. Через час гитариста доставили в минскую больницу.

Сейчас по делу о нападении на Руслана Владыко идет суд. Евгений Колмыков не исключил, что обвинение в связи с новыми обстоятельствами дела переквалифицируют.

Группа «Ляпис Трубецкой» появилась в 1989 году. Владыко выступал в ней качестве гитариста с момента ее основания и до расформирования в 2014 году. Тогда фронтмен бэнда Сергей Михалок объявил о создании нового коллектива под названием Brutto. В свою очередь вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук создали группу Trubetskoy.

Фото обложки: ljapis.ru.