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Умер культовый участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Источник материала: KYKY>
19 января в Минске погиб 47-летний беларуский музыкант Руслан Пан Владыко,
В июне 2019-го
Со слов Евгения Калмыкова, Руслан пробыл в баре с 22:28 до 22:30, всего две минуты. Это подтверждали записи видеокамер. На них было видно, как к Владыко подошел мужчина, который до этого сидел за соседним столом с тремя друзьями. На видео музыкант кивнул и вышел. Через час гитариста доставили в минскую больницу.
Сейчас по делу о нападении на Руслана Владыко идет суд. Евгений Колмыков не исключил, что обвинение в связи с новыми обстоятельствами дела переквалифицируют.
Группа «Ляпис Трубецкой» появилась в 1989 году. Владыко выступал в ней качестве гитариста с момента ее основания и до расформирования в 2014 году. Тогда фронтмен бэнда Сергей Михалок объявил о создании нового коллектива под названием Brutto. В свою очередь вокалист Павел Булатников, гитарист Руслан Владыко и барабанщик Александр Сторожук создали группу Trubetskoy.
Фото обложки: ljapis.ru.
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