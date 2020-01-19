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В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района

19.01.2020 13:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Торжественное и яркое мероприятие состоялось в Городском Доме культуры в минувшую пятницу, 17 января.

В присутствии руководства района, представителей трудовых коллективов и общественных организаций, многочисленных гостей состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Ганцевичского района.

По традиции праздник начался уже в фойе Дома культуры. Представители учреждений и организаций встречали участников торжества выставками-презентациями, на которых во всей красе были представлены значимые исторические вехи Ганцевщины и трудовые подвиги земляков, которые делают свою малую родину краше.

В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района
В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района

Подробнее читайте в свежем номере «СП». Больше Фото можно увидеть здесь.

Фоторепортаж Аллы ПЕТЛИЦКОЙ.


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Торжественное и яркое мероприятие состоялось в Городском Доме культуры в минувшую пятницу, 17 января. В присутствии руководства района, представителей трудовых
 
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