В Ганцевичах отпраздновали 80-летие района

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Торжественное и яркое мероприятие состоялось в Городском Доме культуры в минувшую пятницу, 17 января.

В присутствии руководства района, представителей трудовых коллективов и общественных организаций, многочисленных гостей состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Ганцевичского района.

По традиции праздник начался уже в фойе Дома культуры. Представители учреждений и организаций встречали участников торжества выставками-презентациями, на которых во всей красе были представлены значимые исторические вехи Ганцевщины и трудовые подвиги земляков, которые делают свою малую родину краше.

























































































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Фоторепортаж Аллы ПЕТЛИЦКОЙ.

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