Почему Беларусь не кролик, хотя Россия – удав. Путин не пойдет на оккупацию Беларуси

Страшилки о военном вторжении распространяет российская пропаганда с целью посеять психоз и панику в Беларуси.





Беларускай праўдзе заявил аналитик Леонид Спаткай. Об этом в интервьюзаявил аналитик Леонид Спаткай.





–Путин затеял изменения Конституции, которые позволят остаться ему у власти после 2024 года. До сих пор союзное государство считалось одним из основных сценариев транзита российской власти. Путин решил «проблему 2024» без Беларуси. Означает ли это, что все угрозы для Беларуси миновали?





– Вы имеете в виду угрозу военного вторжения и аннексии под видом «углубленной интеграции»? Так ее и не было. Это психоз и помешательство некоторых политиков и «экспертов», вызванные «10 тысячами российских вагонов», «российскими десантниками в Полесье», «колоннами российской техники, которая двигается по дорогам Беларуси к украинской границе» и т.д. Когда здравый расчет и анализ ситуации подменяется набрасыванием чего-то на вентилятор, особенно, когда набрасываемого давно не наблюдалось в информационном поле Беларуси, а о себе надо срочно напомнить, чтобы вовсе не забыли.





–Сейчас мы переживаем новую фазу информационной войны. Россия и пророссийские ресурсы занимаются информационными вбросами, которые по необъяснимой причине подхватывают беларуские и украинские ресурсы. Так произошло с версией бывшего советника Путина – Андрея Илларионова, который заявил, что в мае-июне 2020 года Беларусь будет захвачена.





-Россия рассматривает Беларусь в качестве витрины для постсоветских стран, как ГДР во времена развитого социализма являлась витриной СССР на Западе. Но почему-то кое-то упорно считает Беларусь кроликом, которого вот-вот проглотит удав – Россия. Армения больше подходит на роль такого кролика, так как «удав» его уже частично проглотил – там в собственности российского бизнеса, в отличие от Беларуси, находятся и железная дорога, и система электроснабжения, и трубопроводный транспорт, кроме того, в Гюмри расположена военная база России. Кстати, и армянская диаспора в России намного больше беларуской, да и в Армении русских не мало. Чего же Россия не идет на окончательное поглощение Армении? Путин не пойдет на оккупацию Беларуси, так как это сразу же оттолкнет от России все постсоветские страны. И так уже даже члены ОДКБ настороженно относятся к России после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе, а силовые действия против Беларуси, да и против любой постсоветской страны, окончательно похерит все интеграционные инициативы Москвы. Так что силовой сценарий «интеграции» Беларуси с Россией я исключаю полностью.





Но допустим – только допустим! – вдруг на руководство России нашло наваждение и оно приступило к реализации сценария Илларионова. Беларусь в общем контуре границ союзного государства является выступом, «балконом» на Запад, который до явственно напоминает такой же балкон, который представляло собой Царство Польское, вдаваясь в Германию накануне 1 августа 1914 года – начала Первой мировой войны. Или Белостокскую область БССР, которая с октября 1939 года до 22 июня 1941 года таким же выступом вдавалась в территорию оккупированной Германией Польши. И какая участь постигла находившиеся там войска? Они были разгромлены, так как оказались в мешке. Именно такой мешок представляет и Беларусь, которая с двух сторон полуокружена странами НАТО (Польша и страны Балтии), а третьей граничит с Украиной, которая фактически находится в состоянии войны с Россией и, как и страны НАТО, явно не будет сторонним наблюдателем в случае агрессивных действий России против Беларуси. Так что, это еще один контраргумент сценарию Илларионова.





Очевидно, что такой географический аргумент и против размещения российских баз в Беларуси. Думаю, если бы руководству России эти базы были жизненно необходимы, то они уже давно были бы созданы, даже несмотря на все заявления руководства Беларуси. Но эти базы оказываются фактически в окружении стран НАТО и военная база в Барановичах или Бобруйске находилась бы зоне поражения ракетных систем НАТО, которые дислоцируются на территории Польши. Поэтому смысла в этих базах, даже авиационных, нет никакого.





В свое время в Поставах была авиационная база, беларуская, но так как она находилась вблизи границы и в случае какой-либо «заварушки» могла быть уничтожена даже огнем ствольной артиллерии, то ее передислоцировали по-дальше от границы – в Лиду.





Поэтому, еще раз, никакой угрозы оккупации Беларуси военным путем со стороны России нет, а вся информационная компания о ее возможности, очень вероятно, спонсируется российской стороной с целью дестабилизации обстановки в Беларуси, с целью посеять здесь панику и массовый психоз.









-Чем отличается новая волна гибридной войны от предыдущих?





– К сожалению, сейчас для большинства населения Беларуси основной источник информации – это телевизор, который пока доминирует над холодильником. А основные информационные ресурсы телевещания – российские каналы. И какую информацию от них можно получить даже о ситуации в Беларуси, не говоря уже об Украине? Пережеванную и щедро приправленную российской пропагандой по своему вкусу. Это то же самое, когда вместо куска мяса, который надо самому приготовить, а затем прожевать, его пропустили через мясорубку, приправили и запихали тебе в рот – глотай готовое. Так и телеканалы – перемалывают по-своему всю информацию и запихивают ее людям в мозг. Причем, заметьте, что российские телеканалы уж очень четко держат «нос по ветру», как флюгеры: при нормальной ситуации в беларуско-российских отношениях – льются потоки елея и на Беларусь, и на Лукашенку, но как только градус отношений поднимается – тут же появляются различные «Крестные батьки», запускаются различные шоу, на которых Беларусь выставляется российской нахлебницей, гирями на ногах России и т.п.





Вот и сейчас, отношения обострились – Лукашенко отказался от российских условий поставок нефти, ввел экологический налог на ее прокачку и российские телеканалы, а также все российские и пророссийские СМИ (RT, Sputnik, RTVi и др.), получив «отмашку» из Крмеля, стали поднимать «температуру» аудитории, фактически начав очередной раунд информационной войны против Беларуси.





Пройдет время – градус информационного накала спадет. А возможно, и не спадет – все зависит от ответных действий руководства Беларуси. Например, если Минск найдет альтернативные источники нефти, допустим, из Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана – через Турцию и Украину, из США – через Польшу или Латвию, которая самая первая из стран-соседей предложила использовать свои портовые терминалы для перекачки нефти в Беларусь. Нереальные источники? Почему? С правителями Саудовской Аравии у Лукашенко прекрасные отношения, надо лишь решить вопросы логистики. Учитывая заметное потепление отношений Беларуси с США, не исключен вариантпоставки и американской нефти, тем более логистика поставки ее в Европу налажена. Здесь вопрос в цене. К слову, в и России цена нефти, увеличиваясь за счет т.н. налогового маневра, приближается уже к мировым ценам.





–Теория гласит, что информационная война – первый этап гибридной войны. Какие механизмы и инструменты Кремль будет задействовать для давления на Лукашенко?





-У Кремля предостаточно рычагов давления на Минск.





Один из них (избитый пример) – торговые войны: молочные, мясные, креветочные, яблочные.





Второй – это транзит. Россия установила приграничые зоны и ограничила въезд граждан третьих стран только через международные пункты пропуска. Такие пункты есть только на границе Беларуси-России-Латвии и Беларуси-России-Украины. Это тоже удар по Беларуси, т.к. она теряет привлекательность для перевозчиков как транзитная страна. Да и не только.





Третий – углеводороды. Повышение цен на нефть и газ автоматически закладывается в стоимость беларуской продукции, которая становится неконкурентоспособной на российском рынке.





Четвертый – информационной воздействие на жителей Беларуси. В этой связи не могу понять, почему руководство Беларуси до сих пор не приняло никаких мер, чтобы ограничить вещание российских телеканалов. Хотя новостные передачи фактически цензурируются и выходят в записи, а неудобные вопросы выбрасываются. Но никакой альтернативы российским телеканалам нет. Самое прискорбное в этой ситуации, что всю информацию об Украине беларусы черпают именно из российских телеканалов – пережеванную российскими пропагандистами.





Вот, например, существует «Радыё Рацыя», которое вещает на приграничные районы Беларуси и Польши, фактически вещает о Беларуси, о беларусах и для беларусов. Почему не сделать такую же радиостанцию или телеканал, который бы вещал на приграничные регионы Беларуси и Украины? Или хотя бы интернет-проект, что не требует больших вложений. И беларусы получали бы информацию об Украине из первых рук, и украинцы о Беларуси.





В этой связи вспоминаю свою поездку в составе группы журналистов на Донбасс осенью 2018 года, когда дальше Краматорска нас не пустили, хотя польских журналистов вывозили непосредственно в расположение войск – мол, неизвестно, что вы там выглядывать будете, вы ж ведь союзники России… Т.е., существует определенное недоверие, которое вызвано в первую очередь отсутствием достоверной информации.