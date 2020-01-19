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В Австрии легковушка сбила трёх дальнобойщиков из Беларуси

19.01.2020 15:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании. 

Как сообщает Salzburger Nachrichten, в городе Арнольдштейн 73-летний итальянец, проживающий в Австрии, двигался на легковушке. Во время поворота транспортное средство занесло, и оно прижало к ограждению или отбросило двух мужчин и женщину. 

Пострадавшими пешеходами оказались белорусские дальнобойщики. Они припарковали свои машины в городке Тёрл-Маглерн и хотели пешком прогуляться по магазинам. 

В результате аварии один мужчина погиб, женщина и второй мужчина получили серьёзные травмы. Автомобиль конфискован для проведения осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП. 

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Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании.  Как сообщает Salzburger Nachrichten, в городе...
 
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