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В Австрии легковушка сбила трёх дальнобойщиков из Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании.
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Пострадавшими пешеходами оказались белорусские дальнобойщики. Они припарковали свои машины в городке Тёрл-Маглерн и хотели пешком прогуляться по магазинам.
В результате аварии один мужчина погиб, женщина и второй мужчина получили серьёзные травмы. Автомобиль конфискован для проведения осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП.
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Новости Беларуси. 18 января в Австрии автомобиль сбил трёх белорусов, которые работали дальнобойщиками в литовской компании. Как сообщает Salzburger Nachrichten, в городе...
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