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«Пул Первого»: Лукашенко каждый год на Крещение окунается в купель

19.01.2020 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» рассказал, как Александр Лукашенко отмечает Крещение Господне.

«Лукашенко каждый год на Крещение окунается в купель. Сегодня — тоже. Но без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса. И обязательно ходит в баню — это тоже традиция», — объяснил автор телеграм-канала.

Сам себя президент Беларуси верующим не считает. Крылатой стала его фраза про православный атеизм, пишет reform.by

«Я атеист, но я православный атеист!» — заявил как-то журналистам Александр Лукашенко.
 
 
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Близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» рассказал, как Александр Лукашенко отмечает Крещение Господне.
 
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