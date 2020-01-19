Член комиссии переписывания Конституции РФ захотел, чтобы Беларусь было проще присоединить к России

Источник материала: KYKY

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием – и работа по обновлению Конституции закипела. Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию «Украина.ру», что обязательно нужно внести в Основной закон России.

Безпалько заявил, что хотел бы увидеть в новой конституции облегчение для граждан Украины вступления в российское гражданство.

«Я очень на это надеюсь и, конечно, мне лично очень хотелось бы увидеть эти нормы в Конституции России. И не только в отношении Украины, но и Беларуси. Это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему – масса граждан Украины и Беларуси получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России. Напомню, что проблему демографии в своем послании президент обозначил как проблему основную, самую опасную, угрожающую самому существованию нашей страны.

Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту – воссоединение всего Русского мира – было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение».