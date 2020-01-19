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Новая форма Космических войск США вызвала насмешки

19.01.2020 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Новая форма Космических войск США вызвала насмешки

Новая форма Космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети. Цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для леса, а не для космоса.

Изображение обмундирования было опубликовано в Twitter Космических сил. Пользователи признали форму "ужасающе веселой".

Другие комментаторы выразили любопытство, зачем камуфляж вне Земли и какой вообще смысл в Космических силах.

Один из комментаторов отметил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если Космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".

"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", — подытожил один из пользователей.

Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.

О создании Космических войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек, пишут РИА Новости. 

 
 
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Новая форма Космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети. Цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для...
 
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