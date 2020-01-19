|
Показала на личном примере. Домрачева объясняла китайской биатлонистке, как преодолеть трассу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь.
Одна из болельщиц
После этого супруга Бьорндалена быстро прокатилась по трассе, а Цзялинь последовала за своей наставницей. Позже Домрачева занялась другой ученицей.
Напомним, Тан пришла 18 в спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге, а команда Китая 9 пересекла финишную черту в эстафете.
Кстати, пару недель назад Домрачева и Бьорндален встретили Новый год со своими подопечными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь. Одна из болельщиц рассказала, что во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)