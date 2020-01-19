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Показала на личном примере. Домрачева объясняла китайской биатлонистке, как преодолеть трассу

19.01.2020 16:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь. 

Одна из болельщиц рассказала, что во время раскатки Домрачева объяснила, как нужно преодолевать спуск и повороты, наглядно продемонстрировала, как управлять лыжами и в какой посадке лучше двигаться. 

Показала на личном примере. Домрачева объясняла китайской биатлонистке, как преодолеть трассу
Фото: vk.com/chinabiathlon 

После этого супруга Бьорндалена быстро прокатилась по трассе, а Цзялинь последовала за своей наставницей. Позже Домрачева занялась другой ученицей. 

Напомним, Тан пришла 18 в спринте этапа Кубка мира в Рупольдинге, а команда Китая 9 пересекла финишную черту в эстафете. 

Кстати, пару недель назад Домрачева и Бьорндален встретили Новый год со своими подопечными.

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Люди в материале: Дарья Домрачева, Тан Цзялинь
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева показала, как проходить трассу своей ученице Тан Цзялинь.  Одна из болельщиц рассказала, что во время...
 
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