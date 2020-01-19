В маршрутках Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда

Источник материала: Фаниполь Online

С 13 января 2020 года в маршрутках 1195-ТК Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда в зависимости от остановок, на которых пассажир сел и будет выходить. Ранее на протяжении всего маршрута стоимость была 2 рубля 50 копеек, вне зависимости от расстояния.

Со стоимостью проезда можно ознакомиться на следующей странице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wf1RzAgs8OV8F1vUkg9-rr5sofvKudesei_b2JuKfPQ

Как пользоваться таблицей:

1) выбираете необходимую вкладку Фаниполь-Минск или Минск-Фаниполь;

2) в верхней строке находите остановку, на которой будет происходить посадка;

3) слева находите остановку, на которой будет производится высадка;

4) соединяете и находите цену проезда.

В маршрутка 1261-ТК Минск-Станьково, проезд от Фаниполя до Минска обойдется в 2 рубля.