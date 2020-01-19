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В маршрутках Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда

19.01.2020 — Разное | Фаниполь Online  
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Источник материала: Фаниполь Online

С 13 января 2020 года в маршрутках 1195-ТК Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда в зависимости от остановок, на которых пассажир сел и будет выходить. Ранее на протяжении всего маршрута стоимость была 2 рубля 50 копеек, вне зависимости от расстояния.

Со стоимостью проезда можно ознакомиться на следующей странице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wf1RzAgs8OV8F1vUkg9-rr5sofvKudesei_b2JuKfPQ

Как пользоваться таблицей:
1) выбираете необходимую вкладку Фаниполь-Минск или Минск-Фаниполь;
2) в верхней строке находите остановку, на которой будет происходить посадка;
3) слева находите остановку, на которой будет производится высадка;
4) соединяете и находите цену проезда.

В маршрутка 1261-ТК Минск-Станьково, проезд от Фаниполя до Минска обойдется в 2 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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С 13 января 2020 года в маршрутках 1195-ТК Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда в зависимости от остановок, на которых пассажир сел и будет...
 
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