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В маршрутках Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда
19.01.2020 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
С 13 января 2020 года в маршрутках 1195-ТК Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда в зависимости от остановок, на которых пассажир сел и будет выходить. Ранее на протяжении всего маршрута стоимость была 2 рубля 50 копеек, вне зависимости от расстояния.
Со стоимостью проезда можно ознакомиться на следующей странице
Как пользоваться таблицей:
В маршрутка 1261-ТК Минск-Станьково, проезд от Фаниполя до Минска обойдется в 2 рубля.
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С 13 января 2020 года в маршрутках 1195-ТК Минск-Фаниполь введена дифференцированная оплата проезда в зависимости от остановок, на которых пассажир сел и будет...
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