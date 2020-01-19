ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев объяснил причины своей отставки

19.01.2020 16:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Медведев объяснил причины своей отставки

Экс-премьер России объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени – никто до него так долго не возглавлял правительство.

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.

Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По словам Медведева, «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам», что также «нужно принимать во внимание».

Он отметил, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского и царского периода, после чего пришел к выводу, что в новейшей истории России никто ранее до него не возглавлял правительство более восьми лет. «Так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — сказал экс-премьер.

Медведев также отметил, что доволен тем, как работало правительство под его руководством, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. «Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

Кроме того, бывший премьер сообщил, что, будучи заместителем председателя Совета безопасности, останется лидером партии «Единая Россия», поскольку «замещение должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью».

Комментируя свое назначение в Совет безопасности, главой которого является президент России, Медведев заявил, что введение должности зампредседателя совещательного органа не было для него неожиданностью. По его словам, он сразу же принял предложение Владимира Путина перейти в Совет безопасности страны, поскольку это «важная и нужная работа»,  пишет РБК. 

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-премьер России объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени – никто до него так долго не...
 
Новости дня
Новости разные
 
95 артистов и коллективов хотят поехать на «Евровидение-2020» от Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика