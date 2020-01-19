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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

19.01.2020 19:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Фото: boom-school.by

Бывший гитарист и сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в Минске в возрасте 45 лет. Об этом сообщил в своем фэйсбуке Евгений Колмыков, который был продюсером группы.

В июне 2019 года группа Trubetskoy сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Руслан Владыко — легенда белорусской сцены. Основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Затем играл в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии, пишет tut.by.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший гитарист и сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в Минске в возрасте 45 лет. Об этом сообщил в своем фэйсбуке Евгений Колмыков, который...
 
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