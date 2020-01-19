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Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага будет работать в Литве
Источник материала: Партизан
А лексей Бага стал главным тренером литовского «Жальгириса» из Вильнюса, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления. Также в тренерский штаб войдет белорус Валерий Тарасенко, работавший ранее с Багой.
В прошлом сезоне 38-летний специалист тренировал БАТЭ и не завоевал с командой ни одного трофея. Также борисовчане провалились в Европе. Впрочем, команда под его началом бодро начала 2019 год, обыграв лондонский «Арсенал» на «Борисов-Арене» в плей-офф Лиги Европы.
Уже сегодня Бага будет наблюдать первый контрольный матч «Жальгириса» на сборах.
В 2019 году «Жальгирис» стал вторым в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.
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А лексей Бага стал главным тренером литовского «Жальгириса» из Вильнюса, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом заключен на один год с...
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