Появилось видео, как Конор празднует свою победу в ночном клубе

Источник материала:
Tut.by
После своей первой с ноября 2016 года победы — над «Ковбоем» Серроне — (смотрите, как это было) Конор Макгрегор отправился в один из дорогих ночных клубов Лас-Вегаса Encore Beach Club. Видео оттуда появилось в Сети.
Rate @TheNotoriousMMA's dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub.
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Появилось видео, как Конор празднует свою победу в ночном клубеОн это точно заслужил.
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Rate @TheNotoriousMMA's dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub.