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Икона Божией Матери, «Эдемский сад» и святые источники. Показываем, как устроен Жировичский монастырь изнутри
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже в мае 2020 года отметим сразу два больших юбилея: 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря, святыни и места поистине уникальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Вот фигура, она вот так примерно будет выглядеть. С надписью «Преподобный мученик Серафим архимандрит Жировичский» на тумбе. В левой руке он будет держать, а правой рукой (творить – прим. ред.) крестное знамение. Он как бы будет приглашать этим крестным знамением всех входящих.
Пожалуй, наш канал стал первым из СМИ, кто увидел эти эскизы. Работа над памятником преподобному Серафиму Жировичскому в разгаре, вскоре фигуру начнут отливать в бронзе. Установят на входе в Жировичский монастырь. Высота скульптуры вместе с пьедесталом – 3,5 метра, вес превысит 700 килограммов. К слову, благое дело финансово поддержали крупные белорусские предприятия – пожертвовали на духовное искусство без малого 100 тысяч рублей.
Юрий Путятов, куратор проекта:
Именно в Жировичах преподобный Серафим принял монаший сан, занимался проповедничеством, но при советской власти был отправлен в концлагерь. В конце прошлого столетия его причислили к лику святых мучеников земли белорусской.
Тем временем, в самом Жировичском мужском монастыре идет ремонт старинного братского корпуса. На очереди реконструкция колокольни. Преобразится главная городская площадь. Новый асфальт, парковки и зоны отдыха – к весне и сам агрогородок будет не узнать. Несмотря на строительный шум, обитель продолжает жить в молитве и готовится к празднику духовно.
Неизменно полный храм прихожан и паломников. Очередь к образу у алтаря. Это та самая знаменитая икона Жировичской Божией Матери. Она входит в сотню самых почитаемых православных образов мира и носит статус чудотворной.
Мария Снежко:
Ольга Остапчик:
София Рапеко:
Происхождение этой маленькой иконы неизвестно. Она явилась миру.
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Иеромонах Евстафий принял постриг 15 лет назад. До этого Юрий Халиманков – его имя в миру – окончил в Минске университет культуры. Получил диплом драматурга и… ушел в монастырь. О причинах поступка мы не стали спрашивать, это личное. У каждого монаха здесь своя история, зачастую непростая. А вера сильная.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря:
Пианино в учебной аудитории необходимо для тренировок пения у будущих священников. Духовная семинария хоть и называется минской, расположена на территории Жировичского монастыря. Здесь воспитывается будущее белорусской православной церкви.
Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Евгений Жук – студент третьего курса. Признается: духовную стезю выбрал по велению сердца. На вопрос, какой предмет самый сложный в учебе, отвечает без колебаний – древнегреческий. Трудный, но важный.
– Это язык священного писания – Нового Завета.
Нам посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа – посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День семинариста расписан по минутам. После утренней литургии учеба, дальше – послушания: в храме, на кухне или на территории. В 18 часов самоподготовка. В 23.00 время спать. В целом, образовательная система близка к мирской: 10-балльная шкала оценок, отчислить за неуспеваемость здесь тоже могут.
Еще одна достопримечательность монастыря – три святых источника. Посетителям доступно два, но к весне откроют третий. Вода в них известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твердые сердца.
Галина Буро, корреспондент:
Любят бывать паломники еще в одном месте при монастыре – это Эдемский сад.
Да, у монастыря есть собственный зоосад. Медведь – одно из первых приобретений.
А теперь и лани, олени, волки, еноты, нутрии, даже страусы – кого здесь только нет! Все животные на удивление контактные. Здесь уверены: потому что места благодатные. А еще звери по-своему учат людей быть добрее.
Протоиерей Димитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:
Весной в обители готовятся масштабно отпраздновать две важные даты: 500-летие монастыря и 550-летие с момента явления чудотворной иконы. Торжества намечены на 19 и 20 мая. Здесь не обошлось без скептиков: мол, неизвестна же точная дата строительства монастыря. Разные источники дают противоречивую информацию. Но ведь и точную дату рождения Христа тоже никто не знает. Да и в числе ли вся соль?
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
На торжества ожидают высоких гостей. Приглашены глава нашего государства и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Галина Буро:
Еще одно чудо, говорят насельники, что монастырь никогда за всю свою историю не закрывался. Прошел сквозь межконфессиональные бури, эпоху атеизма и кровопролитные войны к большому празднику, как символу православной веры, искренней и вечной.
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Икона Божией Матери, «Эдемский сад» и святые источники. Показываем, как устроен Жировичский монастырь изнутри
Новости Беларуси. Уже в мае 2020 года отметим сразу два больших юбилея: 550-летие со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие основания...
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