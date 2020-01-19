ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

19.01.2020 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К вопросу приобретения недвижимости. Рассрочка на длительный срок – это реальная возможность поэтапной оплаты приобретаемого жилья. И у этого финансового инструмента есть очень привлекательные особенности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Именно благодаря очевидной выгодности предложения от Dana Holdings – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в 2019 году решили тысячи семей. По просьбам покупателей уникальное предложение компания продлила на все жилые комплексы – «Минск Мир», «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска». Но только до конца января.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Жилые комплексы на любой вкус: «Маяк Минска», «Минск Мир», «Парк Челюскинцев». Престижное жилье в столице. А главное – доступное семьям со стабильным доходом. В 2019 году многие успели решить квартирный вопрос и приобрести квартиру в рассрочку от застройщика. Сейчас по просьбам тех покупателей, кто не успел в прошлом году, застройщик продлил возможность приобрести квартиру в «Маяке Минска», «Минск Мире» и «Парке Челюскинцев». Но только до конца января.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Механизм рассрочки прост и понятен. Покупатель должен внести первоначальный взнос в размере от 30 % стоимости квартиры. Можно собственными средствами, можно специальным кредитом от банка-партнера. Его выдают на сумму до 40 тысяч рублей прямо в офисе продаж. Остальная сумма выплачивается покупателем ежемесячно равными долями в течение выбранного срока.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Максимальный срок рассрочки для жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – четыре года, «Маяк Минска» – пять лет, «Минск Мир» – 10 лет.

В качестве примера рассмотрим покупку квартиры в комплексе «Минск Мир» ценой в 120 тысяч рублей. Первый взнос – 30 % или 36 тысяч рублей, который, напомним, можно оплатить с помощью партнерского кредита. Таким образом, покупателю останется внести 84 тысячи. Если использовать максимальный срок рассрочки 10 лет, получится 120 выплат по 700 рублей ежемесячно. 700 рублей – это сопоставимо с арендой двушки или трешки, здесь же платят за свое.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Иван Гнеденок выбирает жилье вместе с дочерью Верой и сыном Максимом.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Иван Гнеденок:
Хотим построиться в «Минск Мире». Рассрочка – выгодно. Кредит – переплачиваешь много, рассрочка – она без процентов.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Тем, кто заплатит все и сразу или привлечет банковский кредит, а еще многодетным семьям и известным спортсменам предоставят существенные скидки. Кроме рассрочки есть и кредиты. Две кредитные программы. По одной в первый год ставка менее 5 %, по второй – менее 7 % в первые два. До 90 % стоимости и на срок до 20 лет.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Комплексы, в которых можно купить квартиру в длительную рассрочку, обладают рядом неоспоримых преимуществ. Все расположены в наиболее перспективных районах Минска. Цену жилья, как шутят риелторы, определяют три фактора – локация, локация и еще раз локация.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

В комплексе «Минск Мир» самая длительная рассрочка – до 10 лет. Строится по принципу города в городе. Сегодня в продаже есть квартиры в двух десятках домов семи кварталов – «Эмиратс Люкс» и «Чемпионов», «Мировых Танцев» и «Южной Европы», «Евразии» и «Северной Америки», а также «Азии». Каждый квартал имеет свои особенности и особенную архитектуру жилых зданий, что позволяет покупателям выбрать квартиру по вкусу.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Но есть и общие черты, которые и определяют преимущества комплекса «Минск Мир». Он строится практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Свободная планировка, панорамные окна, застекленные лоджии, балконы и открытые террасы.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

А еще лифты OTIS, а в некоторых домах – панорамные лифты. Везде просторные лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных. Еще места для хранения колясок и велосипедов. Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, призванный привлечь инвестиционные капиталы со всего мира и создать в Беларуси десятки новых рабочих мест. Именно в комплексе «Минск Мир» будет построен крупнейший торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Комплекс «Маяк Минска» давно стал узнаваемым районом города. Он построен вместе со школой, детским садом, пешеходным бульваром и единственным в стране мультимедийным фонтаном. А еще крупнейшим в стране торговым центром. Приобретая новостройку в жилых комплексах, инвестируешь в будущее. Ожидается, что в ближайшее время уже на вторичном рынке цена за «квадрат» может вырасти до 5000 евро.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Елена Максимова, риелтор:
Для меня как для человека, который 16 лет занимается недвижимостью, главный аргумент то, что вторичка очень сильно просела по цене. Сегодня очень большая разница между новостройкой и вторичкой. Я бы во вторичку деньги не вкладывала, потому что новостройки только дорожают.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

«Парк Челюскинцев» расположен возле одноименного парка и Ботанического сада, а это 170 гектаров зелени. И в самом центре города у двух станций метро с видом на главный проспект страны. Рядом школы, поликлиники, водно-спортивный комплекс и аквапарк. В этом районе города жилая застройка больше вестись не будет. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения.

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Родители с маленькими детьми оценят встроенный детский сад с собственной территорией, гармонично вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса. Проектировать его будет известный японский архитектор Такахару Тезука. Детский сад в самом здании – это уникальная концепция. Как и парковочные места в подземном гараже. Попасть в гараж можно будет на лифте, не выходя из подъезда.

Напомним, продление рассрочки на прежних условиях действует только до конца января. Еще есть две недели. Надо поспешить.

*На правах рекламы

Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Иван Гнеденок, Елена Максимова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К вопросу приобретения недвижимости. Рассрочка на длительный срок – это реальная возможность поэтапной оплаты приобретаемого жилья. И у этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Икона Божией Матери, «Эдемский сад» и святые источники. Показываем, как устроен Жировичский монастырь изнутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика