В Вороново прошли традиционные благотворительные «Рождественские встречи»

Источник материала: Вороновская газета





Рождественская звезда добра и милосердия зажглась в районном центре культуры и народного творчества. И зажгли ее своими чуткими и открытыми на чужую беду сердцами наши земляки. Взрослых и детей объединил единый порыв — помочь маленькому Даниилу Бернацкому в борьбе с тяжелой болезнью.

Присутствующих на благотворительном концерте приветствовали заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, настоятели вороновского костела и церкви Анджей Витэк и Игорь Волошин. Рождество — семейный праздник, заметили они, пусть его свет согревает родных и близких вороновчан, а Господь благословит всем за благие поступки.



















Зрителей действительно ощутили дух Рождества. В далекое прошлое их унесли юные артисты Жирмунского центра культуры и досуга, открыв таинство рождения Иисуса Христа. Рождественские песнопения и мелодии в исполнении хоров вороновских костела и церквей, воспитанников вороновской воскресной школы, начинающих и состоявшихся артистов наполняли душу спокойствием и умиротворением.



























































































































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.