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Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

19.01.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопрос, от которого зависит благополучие нашего с вами общего дома, то, в какой стране будут жить наши дети и внуки – экология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На необходимость сохранения уникальной белорусской природы глава государства обращает внимание постоянно. А последние несколько лет это, если хотите, самый настоящий тренд, национальный проект – сделать все от нас зависящее, чтобы сберечь то, что дано нам свыше.

На неделе по итогам совещания стало известно, что Президент поддержал введение депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой (подробнее здесь).

Кроме того, подписан указ о совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки. Среди новаций – бизнесу будут компенсировать затраты на использование экоупаковки при производстве товаров – чтобы они не гнались за дешевым пластиком. На компенсацию смогут рассчитывать и предприятия, которые используют топливо, полученное из отходов, и компостируют мусор.

Бизнесу будут компенсировать использование экоупаковки. Как это будет работать, рассказали в ЖКХ

Еще одно значимое дополнение – индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты экологического налога. Предусмотрено и снижение пени в четыре раза за его просрочку.

Ну а теперь подробнее о том, когда же сможем возвращать деньги за стеклянную, пластиковую и металлическую тару. И не только об этом. О системе обращения с отходами в целом поговорили с профильным заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Интервью «Недели» с Виталием Смирновым.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Юлия Огнева, СТВ:
Виталий Алексеевич, прежде чем перейти к каким-то частностям, давайте в общем: сколько всего твердых коммунальных отходов образуется в Беларуси и сколько из них перерабатывается?

В Беларуси происходит постепенный рост образования объемов отходов

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В Беларуси, как и у ближайших странах-соседей, в ближнем и дальнем, происходит постепенный рост образования в объеме отходов. Как пример, в 2010 году в Беларуси образовалось по объему примерно 11 миллионов кубометров отходов, а за 2019-й – почти 22 миллиона кубометров образования отходов. За период 2010-2019 годы мы практически в два раза увеличили объем извлечения вторичных материальных ресурсов из объема образования коммунальных отходов.

Если в начале нашей работы – 2005-2006 годы – у нас меньше 50 % был обеспечен охват населения раздельным сбором отходов, то сегодня практически более 92 % жителей страны имеют возможность осуществлять раздельный сбор отходов.

В национальной стратегии определено, что мы к 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объемов образования отходов.

«Задача стоит – до 2022 года ликвидировать все мини-полигоны»

Юлия Огнева:
Как раз национальной стратегией предусмотрено, что будет сокращаться сеть полигонов. Скажите, удается?

Виталий Смирнов:
В 2010 году было более 4000 мини-полигонов и порядка 179 полигонов более крупных. В течение 9 лет мы практически ликвидировали 3000 мини-полигонов, ликвидировали крупных полигонов порядка 12. По крайней мере, у нас сейчас 835 мини-полигонов в республике и 165 полигонов, которые действуют. Но вместе с тем задача стоит – до 2022 года ликвидировать все мини-полигоны.

Планируется, что в республике до 2030 года будет построено 30 комплексов. Задачи – в первую очередь извлечь, отсортировать переработать вторичные материальные ресурсы. При каждом комплексе планируется построить какой-то полигон.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Юлия Огнева:
Самый известный – тот, который в Тростенце. Что будет с ним?

«В Минске необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов»

Виталий Смирнов:
В настоящее время полигон действует, он отвечает всем современным экологическим требованиям по содержанию и эксплуатации данного полигона. Построен недавно мусоросортировочный завод.

Вместе с тем в Минске необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов. Образно говоря, сжигание – что приходит первое на ум. Технологии изучены. По последней информации города Минска, планируется в 2020 году объявить конкурс по выбору инвестора либо по выбору той технологии, по которой будет осуществляться дальнейшее использование отходов.

О депозитно-залоговой системе в работе с упаковкой: для внедрения и полноценной работы необходимо около двух лет

Юлия Огнева:
На неделе на совещании Президент одобрил внедрение депозитно-залоговой системы. Расскажите, как она будет работать и какого эффекта вы от нее ожидаете.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Виталий Смирнов:
Потребитель, покупая тот или иной товар (подразумеваем, что это напитки), оставляет залог. После того, как он потребил продукт, который был в этой емкости, он сдает пустую тару и получает назад залоговую цену этой тары или емкости. Наша цель – не ниже 80 % обеспечивать возврат тары, которая уже была использована.

Допускается, что можно получить реальные деньги, которые были затрачены. Как показывает опыт стран, в которых внедрена, как правило, выдается чек. На эту сумму можно отоварить продукты в этом торговом объекте, где была сдана эта тара.

Юлия Огнева:
Насколько я знаю, были вопросы у бизнеса насчет введения этой системы. Они боятся, что на них ляжет большая финансовая нагрузка по установке этих тароматов. Действительно ли это так?

Виталий Смирнов:
Все затраты, в том числе и торговых объектов, бизнеса, производителей, должны покрываться за счет деятельности депозитно-залоговой системы.

Юлия Огнева:
Первоначальные вложения все равно будут?

Виталий Смирнов:
Конечно, будут. Они просчитаны, просчитаны и размеры инвестиций, просчитано и планируемое создание рабочих мест, которые будут обеспечивать работу всей системы депозитно-залоговой.

Хочется отметить, что сама система не подразумевает цели и задачи извлечения прибыли. То есть уровень доходов равен уровню расходов.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Юлия Огнева:
То есть это социальная ответственность другими словами?

Виталий Смирнов:
Да, правильно. Для внедрения и полноценной работы системы необходимо около двух лет.

О расчете стоимости вывоза твердых коммунальных отходов: «Планируем обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования»

Юлия Огнева:
Оптимален ли нынешний порядок расчета стоимости вывоза твердых коммунальных отходов?

Виталий Смирнов:
Наверное, не оптимален. Наверное, есть вопросы. В соответствии с программой, в том числе национальной стратегии, мы планируем обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования. Это будет более справедливо и более правильно.

Юлия Огнева:
Сейчас на человека, правильно?

Виталий Смирнов:
Сейчас рассчитывается по объему. В настоящее время разрабатывается технический кодекс о методике массы образования отходов у потребителей, у населения. Я думаю, что мы, разработав и утвердив в установленном порядке технический кодекс, определим методику, и таким образом будет производиться расчет. Наверное, после этого обеспечим плавный переход на массовые расчеты.

Юлия Огнева:
В этом году?

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Виталий Смирнов:
Я думаю, что все-таки в этом году это, наверное, не правильно. Наверное, с 2021 года у нас в планах заложен такой порядок определения.

Люди в материале: Юлия Огнева, Виталий Смирнов
 
Теги: Минск
 
 
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