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Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопрос, от которого зависит благополучие нашего с вами общего дома, то, в какой стране будут жить наши дети и внуки – экология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На необходимость сохранения уникальной белорусской природы глава государства обращает внимание постоянно. А последние несколько лет это, если хотите, самый настоящий тренд, национальный проект – сделать все от нас зависящее, чтобы сберечь то, что дано нам свыше.
Кроме того, подписан указ о совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки. Среди новаций – бизнесу будут компенсировать затраты на использование экоупаковки при производстве товаров – чтобы они не гнались за дешевым пластиком. На компенсацию смогут рассчитывать и предприятия, которые используют топливо, полученное из отходов, и компостируют мусор.
Еще одно значимое дополнение – индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты экологического налога. Предусмотрено и снижение пени в четыре раза за его просрочку.
Ну а теперь подробнее о том, когда же сможем возвращать деньги за стеклянную, пластиковую и металлическую тару. И не только об этом. О системе обращения с отходами в целом поговорили с профильным заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Интервью «Недели» с Виталием Смирновым.
Юлия Огнева, СТВ:
В Беларуси происходит постепенный рост образования объемов отходов
Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Если в начале нашей работы – 2005-2006 годы – у нас меньше 50 % был обеспечен охват населения раздельным сбором отходов, то сегодня практически более 92 % жителей страны имеют возможность осуществлять раздельный сбор отходов.
В национальной стратегии определено, что мы к 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объемов образования отходов.
«Задача стоит – до 2022 года ликвидировать все мини-полигоны»
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Планируется, что в республике до 2030 года будет построено 30 комплексов. Задачи – в первую очередь извлечь, отсортировать переработать вторичные материальные ресурсы. При каждом комплексе планируется построить какой-то полигон.
Юлия Огнева:
«В Минске необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов»
Виталий Смирнов:
Вместе с тем в Минске необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов. Образно говоря, сжигание – что приходит первое на ум. Технологии изучены. По последней информации города Минска, планируется в 2020 году объявить конкурс по выбору инвестора либо по выбору той технологии, по которой будет осуществляться дальнейшее использование отходов.
О депозитно-залоговой системе в работе с упаковкой: для внедрения и полноценной работы необходимо около двух лет
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Допускается, что можно получить реальные деньги, которые были затрачены. Как показывает опыт стран, в которых внедрена, как правило, выдается чек. На эту сумму можно отоварить продукты в этом торговом объекте, где была сдана эта тара.
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Хочется отметить, что сама система не подразумевает цели и задачи извлечения прибыли. То есть уровень доходов равен уровню расходов.
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
О расчете стоимости вывоза твердых коммунальных отходов: «Планируем обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования»
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
Юлия Огнева:
Виталий Смирнов:
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Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов
Новости Беларуси. Вопрос, от которого зависит благополучие нашего с вами общего дома, то, в какой стране будут жить наши дети и внуки – экология, сообщили в...
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