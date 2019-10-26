Что ждет Соболенко и Саснович в Мельбурне? Превью к Australian Open

Источник материала: Tut.by

20 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. SPORT.TUT.BY рассказывает про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне, а также — о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском турнире на АО-2020.

Саснович vs Миннен

В нынешний сезон Александра Саснович (94 WTA) вошла раньше, чем обычно, отправившись в декабре 2019-го на челленджер во французский Лимож. Видимо, необходимость раннего выхода из отпуска продиктована неубедительным выступлением с мая по октябрь прошлого года (5 побед в 20 матчах) и необходимостью набора очков для квалификации по рейтингу на Олимпийские игры в Токио предстоящим летом.

Так вот в Лиможе Саша переиграла своего нынешнего оппонента Грит Миннен (119 WTA) в поединке на харде — 2:6, 6:2 6:2. Думается, и в Мельбурне также на харде Саснович должна преодолеть сопротивление бельгийки, отобравшейся в основную сетку соревнований через квалификацию. Если же нет, то для Грит, которая никогда ранее не играла в одиночке на «Шлемах», победа в матче станет самым большим успехом.



Миннен — справа. Фото: Reuters

Во втором круге АО-2020 Саснович может встретиться с американкой Бернардой Перой (65 WTA), которую Арина Соболенко недавно одолела на турнире в Аделаиде , или представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26 WTA). Ни с одной из этих теннисисток Саше не доводилось соперничать.

Почти неверняка в части сетки, в которой находится Саснович, до третьего раунда дойдет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. И если Саше удастся добраться до этой стадии турнира, то она сыграет с Барти и вместе с тем в третий раз подряд станет участницей 1/32 финала АО, а также успокоит фанатов сборной Беларуси перед матчем Кубка Федерации с Нидерландами 7−8 февраля.



Год назад Александра Саснович помогла сборной Беларуси обыграть Германию (4:0) в Кубке Федерации, одержав победу в одиночном поединке. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дело в том, что по сравнению с прошлогодним составом команды игроков для одиночки стало вдовое меньше: Вика Азаренко и Вера Лапко пропускают начало сезона. Соболенко готова взвалить на себя бремя лидерства в сборной, но поддержит ли ее уверенной игрой Саснович в квалификационном матче командного чемпионата мира по теннису?

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У соперницы Соболенко — последний сезон в карьере

В первом раунде АО-2020 Арина Соболенко (12 WTA) сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54 WTA). Во всех поединках с Суарес-Наварро 21-летняя минчанка брала верх: в 2018 году — в Нью-Хейвене, где Арина взяла свой первый титул на турнирах серии «Премьер», и в Ухане, где Арина завоевала первый трофей на турнирах серии «Премьер 5», а в 2019-м — в Стэнфорде.

Ничего сверхъестественного для Соболенко Суарес-Наварро не предложит. Будет отбрасывать все мячи, до которых доберется, на половину корта Арины. Для победы над Карлой Арине достаточно найти баланс в игре, ведь в этот раз нет необходимости показывать свой лучший теннис.

Кстати, для Суарес-Наварро, некогда шестой ракетки мира, сезон 2020 года станет последним в карьере.

Как далеко может зайти Соболенко на АО-2020?

Букмекеры высокого мнения об игре Арины Соболенко. На местном и мировом рынках ставок на спорт Арину видят шестым фаворитом Australian Open-2020. Год назад Арину и вовсе называли третьим вероятным победителем АО.

ТЕННИС. ЖЕНЩИНЫ. AUSTRALIAN OPEN. ИТОГИ ТУРНИРА Главным фаворитом на AO-2020 в Parimatch считают американку Серену Уильямс. За ее победу в турнире предлагают коэффициент 4.50 . Другими претендентами на титул являются первая ракетка мира Эшли Барти (8.00), прошлогодняя победительница АО японка Наоми Осака (8.00), румынка Симона Халеп (9.00), чешка Каролина Плишкова (10.50) и наша Арина Соболенко (17.00).

И это при том, что пока на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде Арина не добиралась до решающих стадий:

Турнир 2017 год 2018 год 2019 год Открытый чемпионат Австралии не играла первый раунд третий раунд «Ролан Гаррос» не играла первый раунд второй раунд Уимблдон второй раунд первый раунд первый раунд Открытый чемпионат США не играла четвертый раунд второй раунд

Приобретенный в 2019 году опыт, когда в первой половине сезона Арина тратила много энергии из-за завышенных ожиданий — чуть ли не требовала от себя выиграть Australian Open , должен пойти ей на пользу.

Соболенко по-прежнему спрашивают о желании выиграть «Шлем» в этому году — так было после успеха в матче с Симоной Халеп в Аделаиде. Но после каждого выигранного поединка в 2020-м Арина повторят, что фокусируется на победе в розыгрышах и не загадывает наперед.

В межсезонье Арина отказалась от сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым, и пока роль наставника для нее исполняет спарринг-партнер Антон Дубров. После двух турниров в начале года — в Шэньчжене и Аделаиде (4 победы в 6 матчах) — трудно сказать, насколько эффективен союз Соболенко и Дуброва.

Совершенно точно Арина, справляясь с эмоциями, способна выигрывать свыше восьмидесяти процентов очков на первой подаче и не превышать отметки в десять невынужденных ошибок в поединках с обладателями «Шлемов», а это топ-уровень.

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Лучший номер посева в четверти сетки АО, где находится Соболенко, имеет швейцарка Белинда Бенчич (7 WTA). На ее победу в турнире букмекеры предлагают в два раза больший коэффициент, чем в случае Арины, то есть они несильно верят в Белинду.

Четвертый раунд на одиночных «Шлемах» пока является психологическим рубежом для Соболенко — это ее лучший результат. Так вот до четвертьфинала в Мельбурне, то есть по четвертый раунд, Арина будет считаться фаворитом в каждом матче.

Помимо Бенчич на этом этапе соревнований Соболенко может сыграть, например, с хорваткой Донной Векич (20 WTA), эстонкой Анетт Контавейт (31 WTA), Еленой Остапенко из Латвии (45 WTA) и россиянкой Марией Шараповой (145 WTA). За последние два года Арина встречалась с каждой из этих теннисисток и ни разу не уступила.

Герасимов и Ивашко опять в деле

На втором «Шлеме» подряд Беларусь в мужской части соревнований представят сразу двое — Егор Герасимов (31 ATP) и Илья Ивашко (148 ATP). Егор прошел в основу Australian Open по рейтингу, Илья сделал это через квалификационные матчи, в которых оказался сильнее британца Лайама Броуди (234 ATP), американца Дениса Кудлы (107 ATP) и китайца Чжэ Ли (206 ATP).

Напомним, что на US Open-2019 Герасимов прошел один раунд, а Ивашко выиграл один сет. Добиться большего на АО будет трудно. В 2020-м Егор пока не побеждал, а в первом круге ему играть с норвежцем Каспером Руудом (46 ATP). Ивашко ждет поединок с южноафриканцем Кевином Андерсоном (121 ATP).



В конце прошлого сезона Егор Герасимов едва не сотворил сенсацию в матчах против россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева и одержал две победы над игроками из топ-20 — итальянцем Маттео Берреттини и американцем Джоном Изнером. Фото с сайта spbopen.ru

История личный встреч Ильи и Кевина насчитывает один матч: полтора года назад Андресон победил Ивашко на открытом чемпионате Канады — 7:5, 6:3. С начала года Кевин сыграл лишь Кубок ATP, где взял верх над двумя игроками из топ-40 и уступил Новаку Джоковичу в поединке из двух сетов, каждый из которых завершился на тай-брейке.

Кажется, в случае Герасимова и Ивашко нет смысла заглядывать в сетку на несколько раундов вперед. Однако если бы они справились со стартовым испытанием, то, вероятно, Егор провел бы матч против немца Александра Зверева (7 ATP), а Илья сыграл бы с американцем Тейлором Фрицем (32 ATP).

Расписание матчей с участием белорусов в 1-м круге AO 20 января Александра Саснович — Грит Миннен

14-й корт. Четвертый запуск. Начало не раньше 8.15 по белорусскому времени. 21 января Арина Соболенко — Карла Суарес-Наварро

Егор Герасимов — Каспер Рууд

Илья Ивашко — Кевин Андерсон



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