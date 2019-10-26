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Что ждет Соболенко и Саснович в Мельбурне? Превью к Australian Open
Источник материала: Tut.by
20 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. SPORT.TUT.BY рассказывает про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне, а также — о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском турнире на АО-2020.
Саснович vs Миннен
В нынешний сезон Александра Саснович (94 WTA) вошла раньше, чем обычно, отправившись в декабре 2019-го на челленджер во французский Лимож. Видимо, необходимость раннего выхода из отпуска продиктована неубедительным выступлением с мая по октябрь прошлого года (5 побед в 20 матчах) и необходимостью набора очков для квалификации по рейтингу на Олимпийские игры в Токио предстоящим летом.
Так вот в Лиможе Саша переиграла своего нынешнего оппонента Грит Миннен (119 WTA) в поединке на харде — 2:6, 6:2 6:2. Думается, и в Мельбурне также на харде Саснович должна преодолеть сопротивление бельгийки, отобравшейся в основную сетку соревнований через квалификацию. Если же нет, то для Грит, которая никогда ранее не играла в одиночке на «Шлемах», победа в матче станет самым большим успехом.
Во втором круге АО-2020 Саснович может встретиться с американкой Бернардой Перой (65 WTA), которую Арина Соболенко недавно
Почти неверняка в части сетки, в которой находится Саснович, до третьего раунда дойдет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. И если Саше удастся добраться до этой стадии турнира, то она сыграет с Барти и вместе с тем в третий раз подряд станет участницей 1/32 финала АО, а также успокоит фанатов сборной Беларуси перед матчем Кубка Федерации с Нидерландами 7−8 февраля.
Дело в том, что по сравнению с прошлогодним составом команды игроков для одиночки стало вдовое меньше: Вика Азаренко и Вера Лапко пропускают начало сезона. Соболенко готова взвалить на себя бремя лидерства в сборной, но поддержит ли ее уверенной игрой Саснович в квалификационном матче командного чемпионата мира по теннису?
У соперницы Соболенко — последний сезон в карьере
В первом раунде АО-2020 Арина Соболенко (12 WTA) сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54 WTA). Во всех поединках с Суарес-Наварро 21-летняя минчанка брала верх: в 2018 году — в Нью-Хейвене, где Арина взяла свой первый титул на турнирах серии «Премьер», и в Ухане, где Арина завоевала первый трофей на турнирах серии «Премьер 5», а в 2019-м — в Стэнфорде.
Ничего сверхъестественного для Соболенко Суарес-Наварро не предложит. Будет отбрасывать все мячи, до которых доберется, на половину корта Арины. Для победы над Карлой Арине достаточно найти баланс в игре, ведь в этот раз нет необходимости показывать свой лучший теннис.
Кстати, для Суарес-Наварро, некогда шестой ракетки мира, сезон 2020 года станет последним в карьере.
Как далеко может зайти Соболенко на АО-2020?
Букмекеры высокого мнения об игре Арины Соболенко. На местном и мировом рынках ставок на спорт Арину видят шестым фаворитом Australian Open-2020. Год назад Арину и вовсе называли третьим вероятным победителем АО.
И это при том, что пока на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде Арина не добиралась до решающих стадий:
Приобретенный в 2019 году опыт, когда в первой половине сезона Арина тратила много энергии из-за завышенных ожиданий —
Соболенко по-прежнему спрашивают о желании выиграть «Шлем» в этому году — так было
В межсезонье Арина
Совершенно точно Арина, справляясь с эмоциями, способна выигрывать свыше восьмидесяти процентов очков на первой подаче и не превышать отметки в десять невынужденных ошибок в поединках с обладателями «Шлемов», а это топ-уровень.
Лучший номер посева в четверти сетки АО, где находится Соболенко, имеет швейцарка Белинда Бенчич (7 WTA). На ее победу в турнире букмекеры предлагают в два раза больший коэффициент, чем в случае Арины, то есть они несильно верят в Белинду.
Четвертый раунд на одиночных «Шлемах» пока является психологическим рубежом для Соболенко — это ее лучший результат. Так вот до четвертьфинала в Мельбурне, то есть по четвертый раунд, Арина будет считаться фаворитом в каждом матче.
Помимо Бенчич на этом этапе соревнований Соболенко может сыграть, например, с хорваткой Донной Векич (20 WTA), эстонкой Анетт Контавейт (31 WTA), Еленой Остапенко из Латвии (45 WTA) и россиянкой Марией Шараповой (145 WTA). За последние два года Арина встречалась с каждой из этих теннисисток и ни разу не уступила.
Герасимов и Ивашко опять в деле
На втором «Шлеме» подряд Беларусь в мужской части соревнований представят сразу двое — Егор Герасимов (31 ATP) и Илья Ивашко (148 ATP). Егор прошел в основу Australian Open по рейтингу, Илья сделал это через квалификационные матчи, в которых оказался сильнее британца Лайама Броуди (234 ATP), американца Дениса Кудлы (107 ATP) и китайца Чжэ Ли (206 ATP).
Напомним, что на US Open-2019 Герасимов прошел один раунд, а Ивашко выиграл один сет. Добиться большего на АО будет трудно. В 2020-м Егор пока не побеждал, а в первом круге ему играть с норвежцем Каспером Руудом (46 ATP). Ивашко ждет поединок с южноафриканцем Кевином Андерсоном (121 ATP).
История личный встреч Ильи и Кевина насчитывает один матч: полтора года назад Андресон победил Ивашко на открытом чемпионате Канады — 7:5, 6:3. С начала года Кевин сыграл лишь Кубок ATP, где взял верх над двумя игроками из топ-40 и уступил Новаку Джоковичу в поединке из двух сетов, каждый из которых завершился на тай-брейке.
Кажется, в случае Герасимова и Ивашко нет смысла заглядывать в сетку на несколько раундов вперед. Однако если бы они справились со стартовым испытанием, то, вероятно, Егор провел бы матч против немца Александра Зверева (7 ATP), а Илья сыграл бы с американцем Тейлором Фрицем (32 ATP).
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SPORT.TUT.BY рассказывает про перспективы белорусок на АО-2020, а также о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском одиночном турнире.
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