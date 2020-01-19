|
Когда мамы не стало. История семьи, в которой папа один воспитывает семерых детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опустела без нее земля и, кажется, что-то надломилось. Неимоверно трудно пережить, но есть слово «надо», особенно когда ты теперь вдвойне нужен своим семерым детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже больше года мама ушла. Навсегда. Рак. Виталий впускает в свой большой дом, что на окраине Борисова. И в свою выжженную горем душу.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Семейную крепость сооружали своими руками, с любовью и размахом. Чувствовали, что на троих своих биологических продолжениях не остановятся. Так и случилось: приемные и усыновленные один за одним появлялись в семье. Виталий точно не может объяснить, как они пришли к такому осознанному решению, это как-то интуитивно. Все стены увешаны фотографиями (портреты – хобби главы семейства): детские улыбки и разные моменты из жизни. Здесь же, в центре каминного зала, и мама… с глянца наблюдает. Сложный разговор, мы словно наживую препарируем оголенное сердце.
Виталий Привалов:
Недавно говорил со своим приемным сыном Сашей: «Как ты думаешь, почему ты у нас, зачем ты мне?» Говорит: «Ну, чтобы я у тебя жил». А на всю жизнь…
Анастасия Дехтяр:
Виталий Привалов:
Дома подозрительная тишина. Нас успокаивают: не все в сборе.
Виталий Привалов:
По комнатам разбрелись только 18-летний Леша и самый младший – 10-летний Дима. Остальные дети в разъездах: кто-то в санатории, кто-то на отдыхе в Италии, а кто-то уже самостоятельно живет в Минске.
Виталий скромно просит не приписывать ему героизм, ведь он старается делать совершенно обычные вещи – быть папой, а это просто родительский долг. И, конечно, это непросто делать в одиночку.
Виталий Привалов:
Анастасия Дехтяр:
Виталий Привалов:
На родных и не очень Виталий своих не делит. Вот, младшего Димку усыновили в четыре года. Тогда он говорил лишь половину своего имени и почему-то слово «конь».
Терапия любовью, и нашли общий язык. Теперь мальчишка ходит в обычный 3-й класс, старается, и почти все получается. А еще он реальное персональное семейное солнце. Отзывчивый и чуткий, первый папин помощник. Хотя порядковость здесь сложно установить. Все дочки и сыновья стараются помогать отцу, у каждого своя бытовая зона ответственности. И круговая порука в стиле «брат за брата».
Виталий Привалов:
Летом мы несколько раз устраивали лагерь. Собирали наших детей, детей наших друзей и здесь целую неделю мы жили. У нас здесь была даже внутренняя валюта. Эту валюту мы могли заработать, делая добрые дела.
Хоть Виталий самокритично признается: натура сентиментальная, но этой слабости наперекор главная сила характера – стержень.
Если даже у него какие-то проблемы, он может все свое отложить и помогать нам. От все свое закрывает и полностью посвящает нам, детям, свое время.
Эта жизненная история скорее из ряда вон. Чаще встречается одиночество другого рода и социальный обыденный термин «безотцовщина».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Опустела без нее земля и, кажется, что-то надломилось. Неимоверно трудно пережить, но есть слово «надо», особенно когда ты теперь вдвойне нужен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)