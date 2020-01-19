Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня спасатели Беларуси празднуют свой профессиональный праздник. Эти мужественные люди ежедневно стоят на защите жизнедеятельности человека. Они готовы прийти на помощь в любую минуту дня и ночи. Работа сотрудников МЧС заключается не только в спасении людей, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, но и в их профилактике. Причем сейчас особое внимание уделяется детям.

И вот, в преддверии Дня спасателя, в Горках появилась имеджевая комната МЧС. Ее оборудовали в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На открытии присутствовали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, начальник РОЧС Сергей Козлов, начальник отдела по образованию Владимир Лебедев.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова



























































Фото Михаила ЛЕВЦОВА