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В Горках появилась имеджевая комната МЧС
19.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня спасатели Беларуси празднуют свой профессиональный праздник. Эти мужественные люди ежедневно стоят на защите жизнедеятельности человека. Они готовы прийти на помощь в любую минуту дня и ночи. Работа сотрудников МЧС заключается не только в спасении людей, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, но и в их профилактике. Причем сейчас особое внимание уделяется детям.
Валерия Дроздовская
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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Сегодня спасатели Беларуси празднуют свой профессиональный праздник. Эти мужественные люди ежедневно стоят на защите жизнедеятельности человека. Они готовы...
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