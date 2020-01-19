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В Горках появилась имеджевая комната МЧС

19.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Сегодня спасатели Беларуси празднуют свой профессиональный праздник. Эти мужественные люди ежедневно стоят на защите жизнедеятельности человека. Они готовы прийти на помощь в любую минуту дня и ночи. Работа сотрудников МЧС заключается не только в спасении людей, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, но и в их профилактике. Причем сейчас особое внимание уделяется детям.
И вот, в преддверии Дня спасателя, в Горках появилась имеджевая комната МЧС. Ее оборудовали в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На открытии присутствовали заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, начальник РОЧС Сергей Козлов, начальник отдела по образованию Владимир Лебедев.

Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

 

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

В Горках появилась имеджевая комната МЧС

Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Сегодня спасатели Беларуси празднуют свой профессиональный праздник. Эти мужественные люди ежедневно стоят на защите жизнедеятельности человека. Они готовы...
 
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Ивьевский край
Полымя
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