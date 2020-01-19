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Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

19.01.2020 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слышали ли вы о существовании стабильного календаря? Ученые утверждают, что номера дней, дни недели и месяцы в нем согласованы лучше, чем в григорианском или юлианском календаре. Более того, за каждым днем года закрепляется постоянный день недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, 8 марта всегда во вторник.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

На самом деле предлагалось множество подобных проектов, один из них даже всерьез обсуждался в ООН. Православные христиане, напомним, живут по юлианскому календарю. Отсюда и расхождение в днях церковных праздников с католической конфессией, которая придерживаются григорианского. 19 января, кстати, у православных верующих Крещение Господне. Католики отметили его 6 января.

Если введение стабильного календаря кажется совсем нереальным, то об объединении григорианского и юлианского давно идет речь. Надо ли и возможно ли? Выяснял Евгений Пустовой.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Календарь переверну, и снова 1 января. На этой неделе белорусы вновь встречали Новый год. Так называемый старый Новый год. Встречали с молитвой. Ведь для тех, кто живет по церковному юлианскому календарю, важнее застолья пища небесная.

В храмах сразу два праздника – двунадесятый: Обрезание Господне – ветхозаветная традиция, которая трансформировалась в желании отсечь от себя все греховные привычки, и день памяти Василия Великого – религиозного философа и догмата, автора одной из трех литургий – центральной службы христианского богослужения. А в народе этот день называют старым Новым годом.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Сергей Гордун, протоиерей, проректор Института теологии БГУ им. святых Кирилла и Мефодия:
Пётр I вырашыў пайсці за Еўропай. Еўропа святкавала Новы год 1 студзеня. І Пётр I з 1 верасня перанёс Новы год на 1 студзеня.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Оксана Котович, этнокультуролог:
Россия была православной. Она осталась на юлианском календаре. А весь мир, который был на Западе, был на григорианском. Представьте себе, что вы сели в поезд из Москвы в Варшаву и приехали в страны, в которых разный календарь, с разницей в 13 дней.

Когда к власти пришел Ленин, он своим волевым решением написал очередной декрет. После 1 февраля наступает 14 февраля, и свершилось это в 1918 году.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Адам и Ева современной белорусской этнокультурологии за новогодним столом уже второй раз в этом году. Вместо положенных по народной традиции двенадцати блюд – их книги, как раз про традиции предков. Пища для размышления – календарные коллизии. До Юлия Цезаря действительно отрезки времени были увязаны с циклами производства еды. После, как говорится, не хлебом единым.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Оксана Котович:
На планете Земля есть очень много людей, которые далеко не христиане. Тем не менее, они приняли этот самый календарь. Это один из примеров глобализации, когда весь мир, приходя в аэропорты, измеряет свое время эрой от Рождества Христова.

Рождество Христово перевернуло мир. А христианство – даже течение календарного времени.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Оксана Котович:
Приходит 325 год, который говорит о том, что те страны, которые принимают христианство, верят во Христа, должны принимать юлианский календарь. Определенной даты, когда мы приняли юлианский календарь, у нас не существует. Это XV-XVI столетие – сравнительно недавно.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики БГУ:
Этот календарь работал почти 16 столетий. За это время набежала ошибка в 10 суток, поскольку разница каждый год составляет примерно 11 минут. Это было очень неудобно, потому что равноденствие наступало все раньше и раньше. А от равноденствия в христианской традиции отсчитывается дата Пасхи. Поэтому в XVI столетии по распоряжению Григория XIII, Папы Римского, была проведена реформа календаря.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Европейцы живут по солнечному календарю. Православные Солнцем правды называют Иисуса Христа, отсюда такое трепетное отношение к старому стилю.

Сергей Гордун:
Калі ўзнікла царква, то ўсе царкоўныя святы былі ўстаноўлены паводле юліанскага каляндара. Калі яны паводле гэтага каляндара ўстаноўлены, то навошта іх святкаваць паводле іншага каляндара? Для царквы, ва ўсякім разе ў царкоўным жыцці, стары каляндар – гэта не толькі наша гісторыя, але гэта сапраўды наша традыцыя.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Протоиереей – значит, старший священник – и первый проректор Института теологии Белгосуниверситета Сергий Гордун к календарным перипетиям относится весьма скрупулезно. Сердце священника и разум теолога подсказывают: отказаться от тысячелетнего опыта церкви ни в коем случае нельзя.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Сергей Гордун:
Здаецца, у 1970 годзе Балгарская праваслаўная царква пад націскам дзяржавы перайшла на новы каляндар. І зараз у Балгарыі ёсць так званы старасцільны раскол. Прычым у тых манастырах, якія па гэтай прычыне пайшлі ў раскол, у іх больш манахаў, чым у манастырах навасцільных.

Мода на календари выходит из моды, а стиль остается. Юлианский. Это что-то большее, чем просто отмеренный промежуток времени. В церкви подчеркивают: именно по старому стилю Пасха освящается схождением благодатного огня.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Кстати, все авраамические религии только за календарную неделю. Символический промежуток сотворения мира и человека. Разрушить устои попытались еще в несозревшей советской России. Но декады вместо недель в обществе не прижились. Сейчас времена новых революций. Революций сознания, когда стирают не только границы государств, но даже половые различия, не говоря уже о национальной самоидентичности. Глобализация.

Оксана Котович:
Может быть Европа пойдет на это, они привыкли к какой-то унификации. Но в странах, в которых сегодня живет та культура глубинная, которая продолжает жить, я имею в виду Китай, Японию, страны, которые исповедуют ислам... вряд ли они пойдут на некую унификацию.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Евгений Пустовой:
Реформаторы ООН, аргументируя экономическую целесообразность, предложили все календари облечь в универсальный дресс-код. Это словно исламскую паранджу, иудейские пейсы и японское кимоно заменить джинсами. Будет дешевле, но вряд ли красивее. Когда на алтаре мировых интересов поклонение Золотому тельцу, то до сакрального смысла дотянутся сложно.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Мне кажется, реализация граничит с фантастикой. Потому что в странах есть свои культурные обычаи, есть события, приуроченные к праздникам, и, в конце концов, есть ритмы, что очень важно для человека как организма.

Максим Шундалов:
Придется серьезно изменять законодательство в выходные дни, прочие вещи, пересчет событий, которые были раньше, к новой хронологии, к новым датам. Мне кажется, эти затраты не стоят этих издержек.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Юлианский календарь – дело человеческих рук и умов. Григорианский лишь поправил просчеты, но не изменил календарные скрепы. Ведь в названии дней и месяцев – целый пласт родовой памяти предков, а в календаре отражен цивилизационный выбор народа.

Оксана Котович:
У белорусов все гораздо глубже, потому что за каждым названием месяца стоит целая культура: «люты» – значит, очень лютый мороз, «сакавік» – сок пошел, «травень» – трава начала расти, «жнівень» – жниво и так далее. Из унифицированного календаря уйдет его душа.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

Евгений Пустовой:
Создать мировой календарь – это не листок перевернуть. А страницы истории – не страницы перекидного канцелярского атрибута, просто так не вырвешь. Например, песни во славу воплотившегося Богочеловека мы называем колядками, а поздравлять друга друга ходим с Вифлеемской звездой – евангельским символом и козой – языческим тотемом.

Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?

От главного православного собора столицы до главного костела Минска рукой подать. В этом вся многоконфессиональная Беларусь. Такая ситуация повторяется во многих городах нашей страны. А вот одни и те же праздники мы отмечаем с разбежкой почти в две недели. В этом уникальность, особенность и, наверное, красота религиозной жизни белорусов. Ведь елку мы ставим в канун 25 декабря, а убираем только перед Крещением Господним.

От такой календарной разбежки очевидная польза. Те, у кого не получилось начать жизнь с чистого листа 1 января, могут это сделать еще спустя 13 дней. А весь этот период – чем не повод набраться положительных эмоций и сил перед началом нового земледельческого года? Его никакие реформы не отложат.

Люди в материале: Евгений Пустовой, Сергей Гордун, Оксана Котович, Максим Шундалов, Анастасия Боброва
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Слышали ли вы о существовании стабильного календаря? Ученые утверждают, что номера дней, дни недели и месяцы в нем согласованы лучше, чем в...
 
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