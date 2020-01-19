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Мировые традиции и глобализация. Возможно ли объединить григорианский и юлианский календари?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Слышали ли вы о существовании стабильного календаря? Ученые утверждают, что номера дней, дни недели и месяцы в нем согласованы лучше, чем в григорианском или юлианском календаре. Более того, за каждым днем года закрепляется постоянный день недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, 8 марта всегда во вторник.
На самом деле предлагалось множество подобных проектов, один из них даже всерьез обсуждался в ООН. Православные христиане, напомним, живут по юлианскому календарю. Отсюда и расхождение в днях церковных праздников с католической конфессией, которая придерживаются григорианского. 19 января, кстати, у православных верующих Крещение Господне. Католики отметили его 6 января.
Календарь переверну, и снова 1 января. На этой неделе белорусы вновь встречали Новый год. Так называемый старый Новый год. Встречали с молитвой. Ведь для тех, кто живет по церковному юлианскому календарю, важнее застолья пища небесная.
В храмах сразу два праздника – двунадесятый: Обрезание Господне – ветхозаветная традиция, которая трансформировалась в желании отсечь от себя все греховные привычки, и день памяти Василия Великого – религиозного философа и догмата, автора одной из трех литургий – центральной службы христианского богослужения. А в народе этот день называют старым Новым годом.
Сергей Гордун, протоиерей, проректор Института теологии БГУ им. святых Кирилла и Мефодия:
Оксана Котович, этнокультуролог:
Когда к власти пришел Ленин, он своим волевым решением написал очередной декрет. После 1 февраля наступает 14 февраля, и свершилось это в 1918 году.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Оксана Котович:
Рождество Христово перевернуло мир. А христианство – даже течение календарного времени.
Оксана Котович:
Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики БГУ:
Европейцы живут по солнечному календарю. Православные Солнцем правды называют Иисуса Христа, отсюда такое трепетное отношение к старому стилю.
Сергей Гордун:
Протоиереей – значит, старший священник – и первый проректор Института теологии Белгосуниверситета Сергий Гордун к календарным перипетиям относится весьма скрупулезно. Сердце священника и разум теолога подсказывают: отказаться от тысячелетнего опыта церкви ни в коем случае нельзя.
Сергей Гордун:
Мода на календари выходит из моды, а стиль остается. Юлианский. Это что-то большее, чем просто отмеренный промежуток времени. В церкви подчеркивают: именно по старому стилю Пасха освящается схождением благодатного огня.
Кстати, все авраамические религии только за календарную неделю. Символический промежуток сотворения мира и человека. Разрушить устои попытались еще в несозревшей советской России. Но декады вместо недель в обществе не прижились. Сейчас времена новых революций. Революций сознания, когда стирают не только границы государств, но даже половые различия, не говоря уже о национальной самоидентичности. Глобализация.
Оксана Котович:
Евгений Пустовой:
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Максим Шундалов:
Юлианский календарь – дело человеческих рук и умов. Григорианский лишь поправил просчеты, но не изменил календарные скрепы. Ведь в названии дней и месяцев – целый пласт родовой памяти предков, а в календаре отражен цивилизационный выбор народа.
Оксана Котович:
Евгений Пустовой:
От главного православного собора столицы до главного костела Минска рукой подать. В этом вся многоконфессиональная Беларусь. Такая ситуация повторяется во многих городах нашей страны. А вот одни и те же праздники мы отмечаем с разбежкой почти в две недели. В этом уникальность, особенность и, наверное, красота религиозной жизни белорусов. Ведь елку мы ставим в канун 25 декабря, а убираем только перед Крещением Господним.
От такой календарной разбежки очевидная польза. Те, у кого не получилось начать жизнь с чистого листа 1 января, могут это сделать еще спустя 13 дней. А весь этот период – чем не повод набраться положительных эмоций и сил перед началом нового земледельческого года? Его никакие реформы не отложат.
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Новости Беларуси. Слышали ли вы о существовании стабильного календаря? Ученые утверждают, что номера дней, дни недели и месяцы в нем согласованы лучше, чем в...
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