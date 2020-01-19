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«Я бы не сказал, что я однозначно лидер». К каким белорусским стрелкам стоит присмотреться перед ОИ в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всю неделю мы пристально следили за первым этапом Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Само по себе событие вряд ли вошло бы в топ, если бы не одно «но». Задайте себе вопрос: кого вы знаете из наших снайперов? Сергей Мартынов профессиональную карьеру завершил. А кто после него? Кто будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио?
Насыщенная соревновательная программа – стрелки разыграли 10 комплектов наград в олимпийских дисциплинах – позволила проверить готовность опытных спортсменов и пристально посмотреть на юниоров. Борьба шла не только за награды внутреннего турнира, но и за места в сборной. В начале февраля белорусам предстоит участие в чемпионате Европы.
Судя по турниру, можно с уверенностью говорить о том, что наша команда – это гармоничный сплав опыта и молодости. В обойме опытные Бубнович, Щербацевич, Чайка. «Наступают на пятки ветеранам» молодые Чергейко, Мартынова, Курди. И результаты это подтверждают. Такое положение вещей не может не радовать тренерский корпус.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В Токио смогут выступить максимум два человека в одном упражнении. Юрий Щербацевич завоевал путевку на Игры в стандарте, а значит, по правилам Олимпиады сможет стрелять и еще одно упражнение.
Юрий Щербацевич, стрелок сборной Беларуси:
Кубок страны – первый старт в сезоне. Участники проверяют свою готовность. В основе опытные спортсмены, на просмотре – вчерашние юниоры, которые уже перешли во взрослую категорию. В основном приток идет из Гродно, Бреста. Подтянулся Борисов.
Самый возрастной в белорусской сборной – 45-летний винтовочник Виталий Бубнович. Самый молодой – пистолетчик Абдул-Азиз Курди. В марте ему только исполнится 19.
Бубнович говорит, что мотивировать себя на каждодневные тренировки несложно.
Виталий Бубнович, стрелок сборной Беларуси:
Я бы не сказал, что я так однозначно лидер. У нас три, можно сказать, равнозначных человека есть. Мы периодически где-то друг друга поддерживаем. Так даже проще. Между собой конкурируем.
На внутреннем турнире Бубнович стрелял не все. Он сейчас в процессе восстановления после перенесенной плановой операции.
Виталий Бубнович:
К молодому поколению отнесем Илью Чергейко и Марию Мартынову, хотя они уже успели завоевать определенные позиции на международной арене. Маша Мартынова – продолжательница семейных стрелковых традиций своего отца Сергея Мартынова. Для нее Игры в Токио будут дебютными.
Мария Мартынова, стрелок сборной Беларуси:
Командный микст – нововведение в состязаниях по стрельбе. Возможно, это в определенной степени подстегнет интерес к виду спорта как таковому.
Илья Чергейко, стрелок сборной Беларуси:
Добрать недостающие лицензии можно будет еще в конце мая на олимпийском турнире в Пльзене.
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«Я бы не сказал, что я однозначно лидер». К каким белорусским стрелкам стоит присмотреться перед ОИ в Токио
Новости Беларуси. Всю неделю мы пристально следили за первым этапом Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Само по себе...
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