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Спасатели отметили профессиональный праздник

20.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   На минувшей неделе свой профессиональный праздник пинские спасатели отметили традиционным торжественным построением на главной площади города. С поздравительной речью выступили начальник Пинского горрайотдела по ЧС полковник внутренней службы В.И. Лозюк и начальник Пинского центра РОСН А.В. Козлов.


 




  Поздравить спасателей пришли родные и близкие, ветераны и простые горожане. Те, кто в минувшем году отличился в службе были отмечены грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, очередными специальными званиями, нагрудными знаками «За адзнаку» II степени, «Выдатнiк», юбилейной медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», грамотами областного управления МЧС.







  Праздничная церемония продолжилась принятием торжественной присяги молодыми сотрудниками. 




  Далее пинские спасатели строем прошли к храму Воскресения Славущего, где благодарственный молебен провел Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. 




  Работа спасателей всегда на виду: когда случается какая-либо чрезвычайная ситуация, яркая и громкая аварийно-спасательная техника привлекает к себе огромное внимание, а слаженные профессиональные действия этих людей спасают наши жизни и имущество. Минувший год был нелегким, даже несмотря на тот факт, что в городе и районе было зарегистрировано на 13 пожаров меньше, чем в 2018-м. Из 73 пожаров 22 произошли в городе, 51 – в районе. В огне погибли 7 человек (2018 – 10), из них в городе – 2 человека, в районе – 5. Ущерб от пожаров составил более 635 тысяч рублей.

  Самыми распространенными причинами пожаров стали неисправность электрооборудования (17 случаев), неисправности в печах и в теплогенерирующих установках (16), неосторожное обращения с огнем при курении (15). 

  За 2019 год подразделениями отдела было ликвидировано 338 случаев горения мусора и подгорания пищи, 32 – сухой травы, 5 лесных и 11 торфяных пожаров. 

  На пожарах спасено 10 человек, 15 эвакуировано, при ликвидации последствий ДТП спасено 4 человека. 
Данная статистика не просто цифры. За ней скрывается труд огромного количества людей, ежедневный риск, сила воли и, не побоюсь такого громкого слова, героизм.

  Анна ВЕРЕНИЧ
   Фото автора

 
 
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  На минувшей неделе свой профессиональный праздник пинские спасатели отметили традиционным торжественным построением на главной площади города. С...
 
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