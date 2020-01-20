ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут расти цены на бензин в Беларуси в 2020 году - мнение эксперта

20.01.2020 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что будет в ближайшее время с ценами на автомобильное топливо в Беларуси? Какие факторы повлияют на стоимость топлива? И какими темпами могут расти розничные цены на бензин на АЗС?

Об этом в комментарии myfin.by рассказал экономический эксперт Алексей Авдонин.

- В связи со сложным ведением переговоров по поставке нефти в Беларусь из России у многих белорусов возникают переживания в отношении роста цен на автомобильное топливо в 2020 году. Сейчас концерн «Белнефтехим» предпринимает все меры для обеспечения плавного повышения стоимости топлива по той стратегии, которая была заявлена ранее в 2019 году. То есть, традиционно это повышения по 1 копейке .

Да, мы видим, что в декабре 2019 года темпы этого увеличения розничных цен усилились. В последнее время почти каждую неделю был рост на 1 копейку.

При этом надо понимать, что в настоящее время из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. И изначально при формировании цены нефти для Беларуси учитывается в том числе и мировой тренд подорожания нефти.

В результате, естественно, «Белнефтехим» вынужден будет повышать цены в соответствии с этим ростом мировых цен на нефть. Скорее всего, рост цен на топливо в Беларуси будет связан с ростом мировых цен на нефть из-за конфликтной ситуации между США и Ираном.


Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года.

Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что будет в ближайшее время с ценами на автомобильное топливо в Беларуси? Какие факторы повлияют на стоимость топлива? И какими темпами могут расти розничные цены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мифы о взрослении, которые оказались правдой. Люди старше тридцати делятся опытом в Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика