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Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование

20.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Мой фактор безопасности»

Редакцией газеты «Нясвіжскія навіны» совместно с Несвижским РОЧС с 1 октября по 31 декабря был проведен конкурс конкурс-проект «Мой фактор безопасности». В финал вышли фото, предоставленные на конкурс Анной Сенкевич и коллективом детей, родителей и педагогов яслей — сада № 4 г. Несвижа  «Кораблик детства». Победитель будет определен путем голосования на сайте редакции газеты «Нясвіжскія навіны». Каждый желающий может проголосовать прямо сейчас.

Фото № 1

 

Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование

Фото № 2

Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование

 

 

Конкурс «Мой фактор безопасности»

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Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование Загрузка ...

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«Мой фактор безопасности» Редакцией газеты «Нясвіжскія навіны» совместно с Несвижским РОЧС с 1 октября по 31 декабря был проведен конкурс
 
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