Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Мой фактор безопасности»

Редакцией газеты «Нясвіжскія навіны» совместно с Несвижским РОЧС с 1 октября по 31 декабря был проведен конкурс конкурс-проект «Мой фактор безопасности». В финал вышли фото, предоставленные на конкурс Анной Сенкевич и коллективом детей, родителей и педагогов яслей — сада № 4 г. Несвижа «Кораблик детства». Победитель будет определен путем голосования на сайте редакции газеты «Нясвіжскія навіны». Каждый желающий может проголосовать прямо сейчас.

Фото № 1





Фото № 2





Конкурс «Мой фактор безопасности» Фото № 1 Анна Сенкевич

Фото № 2 Ясли — сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства» Показать результаты

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