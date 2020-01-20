Фотоконкурс «Мой фактор безопасности». Идет голосование

«Мой фактор безопасности»
Редакцией газеты «Нясвіжскія навіны» совместно с Несвижским РОЧС с 1 октября по 31 декабря был проведен конкурс конкурс-проект «Мой фактор безопасности». В финал вышли фото, предоставленные на конкурс Анной Сенкевич и коллективом детей, родителей и педагогов яслей — сада № 4 г. Несвижа «Кораблик детства». Победитель будет определен путем голосования на сайте редакции газеты «Нясвіжскія навіны». Каждый желающий может проголосовать прямо сейчас.
Фото № 1
Фото № 2
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