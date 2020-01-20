Источник материала: Маяк Преднепровья

В минувшем году в ОАО «Быховрайагропромтехснаб» приложили усилия, чтобы достичь определенного роста к уровню предыдущего года. И, как результат, некоторые показатели улучшились, что положительно отразилось на работе сельскохозяйственного предприятия.

Так, за 2019 год открытое акционерное общество выполнило работ и услуг на 4,5 миллиона рублей, что составляет 111% к уровню 2018 года. При этом в общем объеме работ наибольший удельный вес занимает производство сельскохозяйственной продукции. Государству реализовали 1295 тонн молока, 163 тонны мяса, 1027 тонн зерна, а также сдали выращенные сурепицу и сахарную свеклу.

Определенные доходы принесли оказанные услуги по переработке и хранению минеральных удобрений и доломитовой муки, а также по транспортировке и внесению удобрений.

Улучшились показатели работы деревообрабатывающего цеха, практически в полтора раза возросла выручка от производства продукции деревообработки. Хотя и здесь еще сделано далеко не все. Подтверждают это и сами труженики предприятия. Необходимо увеличивать объемы производства пиломатериалов и восстанавливать рынки сбыта, искать новые пути. Тем более, что в этом плане есть определенные наработки.

Увеличился показатель по выручке на одного работающего, которая возросла на 122% к предыдущему году. При этом скрупулезно подошли к количеству работающих на предприятии, детально пересмотрев вклад каждого в общее дело. Так, в прошлом году среднесписочная численность работающих сократилась на 20 человек. Сейчас в ОАО «Быховрайагропромтехснаб» трудится 197 человек. Кроме того, эти меры позволили хоть и незначительно, но увеличить среднемесячную заработную плату до 513 рублей.

Как отмечает директор ОАО «Быховрайагропромтехснаб» Геннадий Липунов, самое главное, что в прошлом году удалось достичь увеличения валовой продукции сельского хозяйства. В суммарном выражении ее произведено почти на 4 миллиона рублей, или 130% к уровню прошлого года. И в этом заслуга всего трудового коллектива. В особенности хорошо постарались, добившись результатов по продукции выращивания КРС, получив ее на 63 тонны больше, чем в предыдущем году. Удалось значительно прирасти и по среднесуточным привесам. Хотя на достигнутом останавливаться не стоит. В первую очередь, нужно увеличить производство молока и удой на 1 фуражную корову. Да и по получению приплодов явно не доработали.

Есть еще «пробелы» и в отрасли растениеводства. Хоть зерна намолотили столько же, сколько и в предыдущий год, но урожайность зерновых культур остается по-прежнему низкой, на уровне 16,5 центнера с гектара. А вот сурепицы, увеличив площадь посева, намолотили больше на 83 тонны.

Хорошо в коллективе потрудились на заготовке кормов, обеспечив общественное поголовье на зимне-стойловый период грубыми кормами в достаточном количестве. Так, сенажа заготовили 8701 тонну, что на 772 тонны больше прошлогоднего. Силоса заложили в траншеи 8906 тонн, что в два раза больше, чем в 2018 году. В то же время сена заготовили на 45 тонн меньше. Таким образом, на одну условную голову в хозяйстве заготовили 34 центнера кормовых единиц.

Увеличение площадей и соблюдение технологии посева сахарной свеклы позволило получить в два раза больше урожая этой культуры.

Тем не менее, сегодня, подводя итоги и анализируя работу открытого акционерного общества, нужно ставить конкретные задачи по увеличению объемов валовой продукции сельского хозяйства.

В текущем году ОАО «Быховрайагропромтехснаб» планирует сработать еще лучше. Все цифры детально просчитаны, задания проанализированы совместно со специалистами управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

Как доложила ведущий экономист Людмила Демидова, в целом по предприятию планируется увеличить денежную выручку в два раза по всем видам деятельности. В том числе, ожидается увеличение в полтора раза производства продукции сельского хозяйства. Но для этого необходимо увеличить производство молока практически в два раза, ожидается прирост по производству и выращиванию продукции КРС и реализации мяса. Также, в текущем году необходимо в два раза увеличить намолот зерна и реализовать государству 3970 тонн. Значительно больше предстоит получить масличных культур и сахарной свеклы. Да и на кормозаготовке придется немало «попотеть», причем, не уповая на погодные условия, кормов предстоит заготовить как минимум в три раза больше, чтобы реализация их излишков дала возможность получить дополнительную выручку.

Принятые меры и увеличение производства продукции позволят увеличить выручку на одного работающего до 47,9 тысячи рублей, тем самым повысить заработную плату к концу года.

Взятые обязательства весьма серьезные и только напряженным повседневным трудом всего трудового коллектива удастся добиться положительных результатов.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.