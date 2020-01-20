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«Сами виноваты»: первые годы новых отношений с Россией экономике придется работать с двойным усердием
20.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как больно белорусской экономике будет расставаться с привычной для нее поддержкой в виде дешевых российских ресурсов, что поможет не впасть в депрессию и на чем предстоит экономить, TUT,BY рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук.
Фото: Reuters
Минск все еще выбивает у Москвы снижение контрактной цены на нефть, пытаясь тем самым частично компенсировать потери, которые отечественная экономика несет с началом пути российского налогового маневра. Кремль же настаивает на назначенной цене, которую называет рыночной и справедливой. Сейчас продолжается торг вокруг десятидолларовой премии российским компаниям за каждую поставленную ими тонну нефти. При закупке предполагаемых изначально 24 млн тонн нефти речь идет о 240 млн долларов. При этом поиск альтернативных источников для закупки нефти — в самом разгаре. Несмотря на то, что спор о цене на энергоресурсы Беларуси и России, кажется, вполне привычным, его новый виток показывает, что экономические отношения двух стран все дальше уходят от принципа «ты — мне, я — тебе» и приближаются к рыночным, где внутренние интересы стоят превыше всего.
В краткосрочном периоде новый формат отношений сопряжен с определенными трудностями, возможно, даже небольшим шоком для экономики. Но в долгосрочной перспективе это откроет перед Беларусью новые возможности.
Сначала — удар по смежным отраслям и бюджету
Сложившаяся ситуация — следствие того, что многие годы ставка делалась именно на нефтепереработку, из-за чего образовалась искусственная зависимость всей экономики от завязанной на нефти ее части. От успехов нефтепереработки в большой степени зависят финансовая стабильность, валютный рынок, бюджет, смежные и сильно зависимые от нее отрасли. В результате чего любые потрясения в этой отрасли волнами отдаются в другие сферы. Потери объемов поставок нефти и продажи нефтепродуктов, как и финансовой выгоды, приведут к исхуданию потока валюты в страну, проблемам с наполняемостью бюджета, росту цен в смежных отраслях и еще более скудным показателям роста экономики.
— В таком положении мы сами виноваты: слишком большую ставку сделали на этот сектор с желанием иметь доступ к дешевой российской нефти, — подчеркивает Дмитрий Крук.
Бюджет на 2020 год предусматривает негативные последствия в торговых отношениях с Россией на нефтяном рынке. Поэтому он и запланирован с дефицитом. Даже ввиду нынешних споров вряд ли его размер превысит ожидания Министерства финансов. А планируемую недостачу пока есть за счет чего финансировать. Тут как раз пригодится созданная в предыдущие годы подушка безопасности. Вот дальше для обеспечения бюджета правительству придется искать новые решения.
— Если статус-кво в нефтяных отношениях, намеченный в последние недели, сохраняется, это может быть проблемой для фискальной политики в будущие годы. Придется искать пути бюджетной корректировки, — рассуждает экономист BEROC.
Лучший вариант — найти дополнительные доходы, за счет которых удалось бы активно пополнять бюджет страны. Не исключено, что
Зато потом все наладится. Скорее всего
В более отдаленной перспективе сложившаяся ситуация обернется для белорусской экономики плюсом. В первую очередь рыночные отношения Минска и Москвы, вероятно, будут более понятными, а формирование цен и договоренности — более прозрачными.
Если поиск других источников для покупки нефти будет успешным, это приведет к обнулению былой зависимости от одного поставщика. А с ним уйдет страх одномоментного роста цен или резкого сокращения поставок, с которыми сопряжено сотрудничество только с одной страной. Значит, будет снижаться уязвимость экономики от различных политических и других неэкономических событий.
Эти же новые условия вполне могут стать толчком для повышения конкурентоспособности и поиска рыночных факторов для получения более значимой экспортной выручки в других отраслях, считает экономист.
— Для той же нефтехимии или оптовой торговли это шок сегодня. Но в будущем он вынудит их вести себя более рыночным образом и прилагать больше усилий для того, чтобы быть конкурентоспособными в новых условиях, — объясняет он.
Зацикленность на нефтепереработке и зависимость от нее всей экономики до сих пор лишала ресурсов другие отрасли и мешала им раскрыться в полную силу. И все эти годы они прилагали меньше усилий для повышения своей конкурентоспособности.
— В результате, как показывает ряд исследований, стагнирует экспортная корзина. Она не диверсифицируется, мы не переходим в группы более продвинутых экспортных товаров, а экспортируем то, что умеем, — как говорится, по наитию. То есть экспорт не развивается по качественным показателям. Это становится своего рода барьером для развития, — говорит Дмитрий Крук.
Если удастся диверсифицировать поставки нефти, нефтепереработка начнет работать по рыночным принципам, связанные с ней отрасли вынуждены будут искать новые пути повышения конкурентоспособности и развития, тогда станет повышаться производительность там, где она может расти в силу экономических причин, замкнутость экспорта на определенные товары будет снижаться. А вместе с тем производители вынуждены будут искать возможность диверсифицировать свой экспорт, способствуя тем самым росту экономики.
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«Сами виноваты»: первые годы новых отношений с Россией экономике придется работать с двойным усердием
Как больно белорусской экономике будет расставаться с привычной для нее поддержкой в виде дешевых российских ресурсов, что поможет не впасть в депрессию и на...
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