Стартовал 15-й сезон конкурса социальных проектов Social Weekend

Главное нововведение - теперь абсолютно все участники (еще до народного голосования и экспертного отбора) получат доступ к бесплатным курсам, которые помогут привлечь сообщество и попробовать обойтись без финансовых вложений меценатов.

Организаторы крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend объявили пятнадцатый сезон. Заявки принимаются через официальный сайт до 29 февраля. Информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

В этом году фокус с финансирования еще больше сместится на передачу знаний от экспертов и менторов страны в области маркетинга, проектного менеджмента, пиара, копирайтинга и других направлениях, необходимых для запуска стартапа с нуля.

- Начать десятилетие и юбилейный сезон мы решили с подведения итогов, и поиска новых возможностей, - подчеркивает директор Местного фонда “Добра”, руководитель конкурса Александр СКРАБОВСКИЙ. -- В среднем за сезон (раз в полгода) получаем 350 заявок и видим сложность в том, что люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. При этом способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важно, чем сам успешный опыт. Теперь будем решать проблему коммуникации авторов идей и их потенциальной целевой аудитории с первых минут знакомства.

Также организаторы предоставят участникам больше возможностей для поиска команды и новых партнеров. Теперь хакатон (бесплатное мероприятие, где эксперты в разных областях объединяются вокруг социальных идей) пройдет уже после завершения приема заявок на основной конкурс (14-15 марта). Так, заявленные стартапы смогут найти специалистов в команды. Хакатон станет обязательным этапом Social Weekend, однако вход для всех, кто хотел бы присоединиться к социальным проектам и не подавал заявку на конкурс, останется по-прежнему свободным.

Из правил: деньги от меценатов и компаний проекты получат только на первые шаги. В прошлом, четырнадцатом Social Weekend, команды получили поддержку на сумму более 100 000 BYN, а за шесть лет в стартапы инвестировано 400 000$ в эквиваленте.

В конкурс принимают любые идеи, которые не касаются религии и политики. Проекты могут быть направлены на развитие культуры, общества, инфраструктуры, медицины, образования, отношений между людьми и других сфер жизни.

- Часто социальный проект воспринимают как решение той или иной проблемы, однако мы ждем проекты про возможности, новые подходы. Подать заявку может любой человек или организация. Нет и ограничений по возрасту. Кроме того, форма заявки упрощается от сезона к сезону, так как поделиться своей идеей с широкой аудиторией - психологически не самый простой шаг, - дополняет команда Social Weekend.

На старте достаточно рассказать суть будущего проекта, кто будет над ним работать, как именно и зачем. Уточнить информацию о подаче заявки можно в официальных социальных сетях или по телефону. Кроме того, на сайте есть тест, который подскажет, подходит ли идея для конкурса.

Среди выпускников Social Weekend - поисково-спасательный отряд “Ангел”, инклюзивная пекарня “Добрае печыва”, центр спасения диких животных “Сирин”, “Новая жизнь в обмен на крышечки” (на вырученные деньги от сдачи пластика оказывают адресную помощь) и другие.

- В Social Weekend нет победителей и пьедестала, а есть выпускники. Ранее все, кто проходят в ¼ финала, получали поддержку в том или ином виде (от организаторов, менторов, меценатов, партнеров) и продолжают работать с нами уже после выпуска. Сейчас мы будем поддерживать команды с первых дней, что даст большему количеству идей шанс на реализацию, - завершает Александр Скрабовский.

Организатор Social Weekend - Местный социальный фонд “Добра”, цель которого - привлечение ресурсов бизнеса: интеллектуальных, денежных и других - для инвестирования в социальные стартапы и достижение целей устойчивого развития. Фонд также является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси. Информационную поддержку конкурсу оказывает портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.