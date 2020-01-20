На улице Широкой Ford сбил 8-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на столичной улице Широкой, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель Ford ехал со стороны Логойского тракта. При повороте налево на улицу Восточную он сбил 8-летнюю девочку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и для осмотра была доставлена в больницу.

По словам водителя, он сконцентрировал внимание на встречном потоке и не заметил ребенка.