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На заводе Mazda Sollers во Владивостоке произвели 200-тысячный автомобиль
Источник материала: Tut.by
С конвейера дальневосточного предприятия Mazda Sollers сошел 200-тысячный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал флагманский семиместный кроссовер Mazda CX-9 с 231-сильным бензиновым турбомотором 2.5, сообщает пресс-служба СП.
Речь идет о CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray. Оснащение автомобиля включает 8-дюймовый дисплей медиасистемы, проекционный экран на лобовое стекло, вентилируемые передние сиденья, декоративные элементы из натурального японского ясеня, системы кругового обзора, а также слежения за «слепыми» зонами, разметкой и дорожными знаками.
Выпуск автомобилей на производственной площадке Mazda Sollers во Владивостоке начался в 2012 году. В настоящее время предприятие выпускает кроссоверы CX-9 и CX-5, а также седан
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СП Mazda Sollers сообщило о выпуске 200-тысячного автомобиля. Юбилейным экземпляром стал флагманский семиместный кроссовер CX-9.
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