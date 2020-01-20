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На заводе Mazda Sollers во Владивостоке произвели 200-тысячный автомобиль

20.01.2020 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера дальневосточного предприятия Mazda Sollers сошел 200-тысячный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал флагманский семиместный кроссовер Mazda CX-9 с 231-сильным бензиновым турбомотором 2.5, сообщает пресс-служба СП.


Речь идет о CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray. Оснащение автомобиля включает 8-дюймовый дисплей медиасистемы, проекционный экран на лобовое стекло, вентилируемые передние сиденья, декоративные элементы из натурального японского ясеня, системы кругового обзора, а также слежения за «слепыми» зонами, разметкой и дорожными знаками.


Выпуск автомобилей на производственной площадке Mazda Sollers во Владивостоке начался в 2012 году. В настоящее время предприятие выпускает кроссоверы CX-9 и CX-5, а также седан Mazda 6. В прошлом году на заводе стартовало массовое производство двухлитровых двигателей семейства SkyActiv-G.

 
 
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СП Mazda Sollers сообщило о выпуске 200-тысячного автомобиля. Юбилейным экземпляром стал флагманский семиместный кроссовер CX-9.
 
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