На заводе Mazda Sollers во Владивостоке произвели 200-тысячный автомобиль

Источник материала: Tut.by

С конвейера дальневосточного предприятия Mazda Sollers сошел 200-тысячный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал флагманский семиместный кроссовер Mazda CX-9 с 231-сильным бензиновым турбомотором 2.5, сообщает пресс-служба СП.





Речь идет о CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray. Оснащение автомобиля включает 8-дюймовый дисплей медиасистемы, проекционный экран на лобовое стекло, вентилируемые передние сиденья, декоративные элементы из натурального японского ясеня, системы кругового обзора, а также слежения за «слепыми» зонами, разметкой и дорожными знаками.





Выпуск автомобилей на производственной площадке Mazda Sollers во Владивостоке начался в 2012 году. В настоящее время предприятие выпускает кроссоверы CX-9 и CX-5, а также седан Mazda 6 . В прошлом году на заводе стартовало массовое производство двухлитровых двигателей семейства SkyActiv-G.