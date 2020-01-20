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Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой

20.01.2020 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские НПЗ в условиях отсутствия с 1 января 2020 года контрактов на поставку нефти с основными российскими НК продолжают работу с минимальной загрузкой мощностей, сообщил агентству "Интерфакс-Запад"представитель пресс-службы концерна "Белнефтехим".

Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой
"Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой. Приоритетными остаются поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, экспорт по-прежнему приостановлен", - описал текущую ситуацию представитель пресс-службы.

Текущая загрузка белорусских НПЗ позволяет поддерживать ключевые технологические процессы, добавил представитель "Белнефтехима".

При этом он не сообщил о возможных подвижках в переговорах с российскими НК по поводу возобновления поставок сырья.


Как сообщалось, в минувшую пятницу в Москве состоялись переговоры исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко.

Итогом встречи стала договоренность о продолжении переговоров, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент основной проблемой между сторонами в нефтяной сфере остается отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Беларуси, один из которых (Мозырский НПЗ - ИФ) частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Беларусь, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года. По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики составляет 83% от мировой цены на нефть.

В сложившихся условиях Беларусь с начала года приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти собственной добычи.

Временным решением проблемы стало заключение контракта компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой" - на 133 тыс. тонн нефти для Новополоцкого НПЗ. Небольшой объем сырья поступит и на Мозырский НПЗ. Сообщалось, что НК группы "Сафмар" в январе могут поставить в Беларусь 750 тыс. тонн нефти, что составляет около 50% от сложившегося в последние годы месячного объема переработки.

Однако дальнейшие поставки по-прежнему остаются под вопросом, хотя в индикативном балансе двух стран указаны 23,5 млн тонн в 2020 году. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь идет без ограничений.

На фоне продолжающихся дискуссий белорусская сторона неоднократно ыталась поднять тарифы на транзит по МН "Дружба", а также в январе заявила о вводе экологического налога на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики. Плательщиками налога являются белорусские предприятия "Гомельтранснефть Дружба" (оператор МН "Дружба") и "Запад Транснефтепродукт" ("дочка" российского "Транснефтеппродукта"). Минфин ожидает поступления налога в 2020 году на $100 млн.
 
 
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Белорусские НПЗ в условиях отсутствия с 1 января 2020 года контрактов на поставку нефти с основными российскими НК продолжают работу с минимальной загрузкой...
 
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